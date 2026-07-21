تنظيم دفاعي وتحولات.. كيف يدير مدرب الزمالك الجديد المباريات؟

كشف فهد الأنصاري المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الفيحاء السعودي، في تصريحات خاصة لبرنامج مودرن سبورتس، تفاصيل عن شخصية وأسلوب المدرب الصربي فوك رازوفيتش، الذي اقترب من تولي القيادة الفنية لنادي الزمالك.

وقال الأنصاري في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة مودرن، إنه عمل مع رازوفيتش لمدة موسمين خلال قيادته الفنية لفريق الفيحاء، مؤكدًا أن المدرب يعتمد بشكل كبير جدًا على التنظيم الدفاعي، إلى جانب الاعتماد على التحولات السريعة في بناء الهجمات.

وعن طريقة تعامل المدرب الصربي مع اللاعبين، فضّل الأنصاري عدم الخوض في التفاصيل، مكتفيًا بالقول: "لا أرغب في الحديث عن أي أمور أخرى، منعًا للإحراج."