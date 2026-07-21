عالمان برتغاليان يدرسان سحب المريخ لتحسين عمليات الهبوط على الكوكب الأحمر

نشر عالمان من جامعة لشبونة دراسة في مجلة "البحوث الجيوفيزيائية" تهدف إلى تحليل سحب المريخ وفهم حركة الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، بما يساعد على تحسين التخطيط للبعثات المستقبلية.

واعتمدت الدراسة، التي قادها فرانسيسكو برازيل بالتعاون مع بيدرو ماتشادو - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الاخبارية في نشرتها الفرنسية اليوم /الثلاثاء/ - على بيانات مهمة "مارس إكسبريس" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية - وهي إحدى أطول مهمات وكالة الفضاء الأوروبية استمرارا، إذ بقيت في المدار لمدة 23 عاما، ومددت لاحقا حتى عام 2029 - حيث استخدم الباحثان صورًا التقطتها كاميرا عالية الدقة على متن المسبار لقياس ارتفاع السحب وسرعة انتشار الموجات الجوية في آن واحد.

وأوضح برازيل أن فهم طبيعة الغلاف الجوي للمريخ يعد أمرًا أساسيًا لنجاح عمليات الهبوط المستقبلية، مشيرًا إلى أن رقة الغلاف الجوي للكوكب تجعل عملية الهبوط أكثر صعوبة بسبب ضعف الاحتكاك، ما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبات، وأضاف برازيل أن هذا الاكتشاف مهم لفهم "التحسينات اللازمة" للمركبات الفضائية التي تهدف إلى الوصول إلى سطح المريخ.

وأكد الباحث أن نتائج الدراسة يمكن أن تساعد مستقبلًا في اختيار التوقيت الأنسب للهبوط على سطح المريخ، من خلال تحديد الفترات التي يكون فيها الغلاف الجوي أكثر استقرارًا، بما يقلل من مخاطر المهمات الفضائية.

كما أشارت الدراسة إلى أن سحب المريخ تتأثر بتغير الفصول، حيث تظهر بشكل أكبر خلال فترات معينة من العام نتيجة ذوبان الجليد القطبي وتغيرات الغلاف الجوي، ما يوفر معلومات مهمة لفهم ديناميكيات الكوكب الأحمر.

وردا على سؤال حول أهمية دراسة الغلاف الجوي للمريخ بالنسبة للمجتمع العلمي في القرن الحادي والعشرين، أكد الباحث "برازيل" أن "من الأمور الأخرى المثيرة للاهتمام حول المريخ" أن الكوكب "يشكل مختبرا طبيعيا لبعض الظواهر التي نرصدها على الأرض"، ولكن على مستوى "مضخم للغاية".