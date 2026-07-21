قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أيمن عبد الغني: الأزهر سيظل بقيادة الإمام الطيب حارسا أمينا للعربية ومدافعا عنها
طلاب حاسبات ومعلومات الزقازيق يبتكرون منصتي لدعم تشخيص الأورام السرطانية وتقديم الخدمات الجامعية
تأجيل دعاوى مؤخر صداق ومتعة طليقة الفنان بيومي فؤاد
جيش الاحتلال ينسحب من زوطر الغربية بالنبطية.. والجيش اللبناني يبدأ الانتشار
الخميس الحاسم في الجبلاية.. 4 قرارات مصيرية على طاولة اتحاد الكرة
موقف القطاع الخاص من إجازة ثورة 23 يوليو
مصدر عسكري إيراني: قواتنا تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز
عمولة وكيل محمد صلاح تعطل مفاوضات انتقال الفرعون إلى بشكتاش.. عايز كام؟
حسابات استراتيجية خاطئة.. هشام البقلي: استهداف دول الخليج ينذر بتوسيع الصراع الإقليمي
من المجد إلى العاصفة.. شجار نهائي كأس العالم يهدد الأرجنتين بعقوبات قاسية
عملنا كمين لـ الأهلي.. المغرب الفاسي يكشف تفاصيل انتقال بنجديدة لـ المارد الأحمر
فينيسيوس جونيور يفاجئ الجماهر.. تقارير تكشف خضوعه لعملية تجميل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عالمان برتغاليان يدرسان سحب المريخ لتحسين عمليات الهبوط على الكوكب الأحمر

عالمان برتغاليان يدرسان سحب المريخ لتحسين عمليات الهبوط على الكوكب الأحمر
عالمان برتغاليان يدرسان سحب المريخ لتحسين عمليات الهبوط على الكوكب الأحمر
أ ش أ

نشر عالمان من جامعة لشبونة دراسة في مجلة "البحوث الجيوفيزيائية" تهدف إلى تحليل سحب المريخ وفهم حركة الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، بما يساعد على تحسين التخطيط للبعثات المستقبلية.

واعتمدت الدراسة، التي قادها فرانسيسكو برازيل بالتعاون مع بيدرو ماتشادو - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الاخبارية في نشرتها الفرنسية اليوم /الثلاثاء/ - على بيانات مهمة "مارس إكسبريس" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية - وهي إحدى أطول مهمات وكالة الفضاء الأوروبية استمرارا، إذ بقيت في المدار لمدة 23 عاما، ومددت لاحقا حتى عام 2029 - حيث استخدم الباحثان صورًا التقطتها كاميرا عالية الدقة على متن المسبار لقياس ارتفاع السحب وسرعة انتشار الموجات الجوية في آن واحد.

وأوضح برازيل أن فهم طبيعة الغلاف الجوي للمريخ يعد أمرًا أساسيًا لنجاح عمليات الهبوط المستقبلية، مشيرًا إلى أن رقة الغلاف الجوي للكوكب تجعل عملية الهبوط أكثر صعوبة بسبب ضعف الاحتكاك، ما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبات، وأضاف برازيل أن هذا الاكتشاف مهم لفهم "التحسينات اللازمة" للمركبات الفضائية التي تهدف إلى الوصول إلى سطح المريخ.

وأكد الباحث أن نتائج الدراسة يمكن أن تساعد مستقبلًا في اختيار التوقيت الأنسب للهبوط على سطح المريخ، من خلال تحديد الفترات التي يكون فيها الغلاف الجوي أكثر استقرارًا، بما يقلل من مخاطر المهمات الفضائية.

كما أشارت الدراسة إلى أن سحب المريخ تتأثر بتغير الفصول، حيث تظهر بشكل أكبر خلال فترات معينة من العام نتيجة ذوبان الجليد القطبي وتغيرات الغلاف الجوي، ما يوفر معلومات مهمة لفهم ديناميكيات الكوكب الأحمر.

وردا على سؤال حول أهمية دراسة الغلاف الجوي للمريخ بالنسبة للمجتمع العلمي في القرن الحادي والعشرين، أكد الباحث "برازيل" أن "من الأمور الأخرى المثيرة للاهتمام حول المريخ" أن الكوكب "يشكل مختبرا طبيعيا لبعض الظواهر التي نرصدها على الأرض"، ولكن على مستوى "مضخم للغاية".

جامعة لشبونة مجلة البحوث الجيوفيزيائية تحليل سحب المريخ حركة الغلاف الجوي تحسين التخطيط للبعثات المستقبلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

إمام عاشور

تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور

موتيسبي

شبانة يكشف عن 3 قرارات مرتقبة من موتسيبي بشأن بطولات أفريقيا

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

فوك رازوفيتش

تنظيم دفاعي وتحولات.. كيف يدير مدرب الزمالك الجديد المباريات؟

فوك رازوفيتش

بعد توليه قيادة الزمالك.. ماذا قدم فوك رازوفيتش في آخر محطاته التدريبية؟

سعر الجنيه الذهب

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026

مصطفى شوبير

فالنسيا يرد على أنباء التعاقد مع مصطفى شوبير من الأهلي

ترشيحاتنا

سيارات بوجاتي

شاهد مجموعة سرية تضم أندر سيارات بوجاتي في العالم

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أفضل 5 سيارات اقتصادية في مصر.. ماذا تقدم فولفو EX90 الجديدة.. موديلات مستعملة بمتوسط 400 ألف جنيه

BMW الفئة الرابعة 2026

بسقف مكشوف .. سعر BMW الفئة الرابعة 2026 في السعودية

بالصور

بفستان محتشم.. زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الأنظار من حفل زفاف شقيقتها

بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها

درة تثير الجدل بفستان صيفي لافت

درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت

أبيض X أسود.. صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

فيديو

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد