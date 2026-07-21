موجة حر شديدة | إطلاق إنذار باللون الأحمر في 18 مدينة إيطالية

أعلنت السلطات الإيطالية إنذار باللون الأحمر في 18 مدينة، تحذيرا من موجة حر شديدة مع حالة تأهب قصوى.

وذكرت وزارة الصحة الإيطالية - في بيان، اليوم الثلاثاء - أن الإنذار شمل مدن (باري، كالياري، كامبوباسو، كاتانيا، تشيفيتافيكيا، فلورنسا، فروزينوني، جنوة، لاتينا، ميسينا، نابولي، باليرمو، بيروجيا، بيسكارا، ريدجو كالابريا، رييتي، روما، وفيتيربو)، محذرة من الآثار السلبية لدرجات الحرارة العالية، خاصة على صحة كبار السن والأطفال.

وأوضح البيان أن إيطاليا ستشهد سبع نقاط حمراء غدا /الأربعاء/، فيما تتفاقم المخاطر المرتبطة بالحرارة التي تؤثر على المحاصيل في شمال إيطاليا.