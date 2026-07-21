جابكو ترفع إنتاجها لـ 71 ألف برميل يوميا بخليج السويس

رفعت شركة بترول خليج السويس "جابكو" إنتاجها من البترول الخام إلى 71 ألفا و250 برميلا يوميا، مسجلة أعلى مستوى إنتاج للشركة منذ يوليو 2019.

ويعكس ذلك الأثر الإيجابي لنجاح وزارة البترول والثروة المعدنية في تسوية مستحقات شركاء الاستثمار علي استعادة معدلات الإنتاج، ضمن استراتيجيتها لدعم الإنتاج المحلي، من خلال تكثيف أعمال الحفر والاستكشاف وتنمية الحقول.

وأسهم الإسراع بتنمية حقل شمال صفا البحري بخليج السويس في تحقيق هذه الزيادة، بعد وضع البئر «SB293-9» على الإنتاج، ليتجاوز إجمالي إنتاج الحقل 18 ألف برميل يوميا، وشملت أعمال التنمية إنشاء منصة بحرية جديدة، ومد خطوط الربط، وتطوير منظومة الإنتاج.

كما نجحت جابكو في تشغيل ضاغط توربيني جديد بمحطة M36 بالمرحلة الرابعة، بما يسهم في رفع كفاءة الآبار القائمة وزيادة إنتاجيتها.

وبالتوازي، واصلت الشركة أعمالها الاستكشافية الناجحة، من خلال حفر البئر الاستكشافية كريستال شمال شرق رمضان من منصة الفنار البحرية، بما يعزز فرص استمرار زيادة الإنتاج .

وتعكس هذه النتائج نجاح الشراكة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل الإماراتية في تحويل المشروعات والاكتشافات الجديدة إلى إنتاج فعلي، وتدعم الانطلاق نحو برامج أكثر طموحاً للحفر والتنمية والاستكشاف بمنطقة خليج السويس.