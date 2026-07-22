خبير نفسي يحذر: ترك الأطفال بلا رقابة رقمية يفتح الباب للتأثر بالأفكار المتطرفة

حذر الدكتور نور أسامة، الاستشاري النفسي وعضو المجلس القومي للطفولة والأمومة، من تأثير التعرض المتكرر للمحتويات العنيفة أو المتطرفة على الأطفال، مؤكدًا أن التكرار المستمر لهذه المواد قد يؤدي إلى ما وصفه بـ"نظرية التخدير"، حيث يفقد الطفل تدريجيًا حساسيته تجاه الأفكار والسلوكيات الخطرة ويصبح أكثر قابلية للتأثر بها.

التسلل إلى وعي الطفل

وأوضح نور أسامة، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية DMC، أن خطورة العالم الرقمي لا ترتبط فقط بنوعية المحتوى، بل بقدرته على التسلل إلى وعي الطفل بشكل تدريجي، ما يجعل بناء الوعي والرقابة الأسرية من أهم وسائل الحماية.

مخاطر الإرهاب الفكري

وأشار إلى أن الدولة المصرية سبق أن حذرت من مخاطر الإرهاب الفكري، مستشهدًا بتأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدد من المحافل الدولية على أهمية مواجهة التطرف باستخدام أدوات فكرية وثقافية إلى جانب الإجراءات الأمنية، خاصة في ظل تطور وسائل نشر الأفكار المتطرفة.

ولفت الاستشاري النفسي إلى أن تقارير دولية تناولت تأثير المحتوى الرقمي على الأطفال، موضحًا أن بعض الدراسات أشارت إلى أن تعرض الأطفال لمواد لا تتناسب مع بيئتهم الثقافية قد يؤثر على هويتهم، كما أن متابعة المحتويات غير الملائمة قد تزيد من احتمالات التأثر بالتضليل والأفكار السلبية.

استخدام الأبناء للألعاب الإلكترونية

وأكد عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة أن حماية الأطفال في العصر الرقمي تحتاج إلى دور فعال من الأسرة، من خلال متابعة استخدام الأبناء للألعاب الإلكترونية ومنصات التواصل، وفتح قنوات حوار مستمرة معهم، مشددًا على أن ترك الطفل وحيدًا في العالم الافتراضي قد يعرضه لمخاطر فكرية وسلوكية تهدد سلامته.