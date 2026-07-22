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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأعلى للإعلام: حظر نقل معارك السوشيال ميديا على شاشات القطبين.. ولا للانسياق خلف الترند

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عقدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي قناتي الأهلي والزمالك وراديو صوت الزمالك؛ وذلك في إطار استراتيجية شاملة ينتهجها المجلس لضبط الإيقاع الإعلامي، وترسيخ الانضباط في المحتوى الرياضي.

وتأتي هذه الخطوة من خلال إطلاق مبادرة تنظيمية جديدة لإعلام القطبين برعاية وتحت إشراف المجلس بالتزامن مع قرب انطلاق الموسم الكروي الجديد، استثمارًا للصورة الحضارية والنموذج الملهم الذي قدمته جماهير الكرة والإعلام الرياضي المصري خلال المشاركة المشرفة للمنتخب الوطني في بطولة كأس العالم.

شارك في الاجتماع محمد يوسف المدير التنفيذي لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وإيهاب الخطيب رئيس قناة الأهلي، وأيمن سالم رئيس قناة الزمالك، وماهر غريب مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، إلى جانب أعضاء اللجنة.

وخلال المناقشات، شدد المجتمعون على ضرورة أن تتولى قناتا الأهلي والزمالك زمام المبادرة، من خلال قيادةِ مسارٍ جديد للارتقاء بالإعلام الرياضي نحو مستويات أكثر مهنية وانضباطًا؛ مع التأكيد على أهمية الانتقال إلى مرحلة احترافية تركز فيها القناتان على إبراز الإنجازات والخطط المستقبلية لتطوير قطاعاتهما المختلفة، والابتعاد التام عن السجالات الإعلامية أو الانزلاق إلى الملاسنات والتراشق على الهواء المباشر.

واتفق الحاضرون على ضرورة حظر نقل معارك «السوشيال ميديا» إلى الشاشات، وعدم الانسياق خلف «الترند»، مع إعلاء الدور التنويري والرياضي للبرامج التلفزيونية والإذاعية، ومنع تحويلها إلى منصات للرد أو الانجرار خلف المهاترات والشائعات المثارة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أكد المجتمعون ضرورة تفعيل مبدأ «التنظيم الذاتي» داخل القناتين للتعامل الفوري مع أي أخطاء أو تجاوزات، وضمان الالتزام الكامل بالضوابط الأخلاقية والمهنية المعتمدة.

وأهابت اللجنة بجميع العاملين بالقناتين، بضرورة التعامل مع حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي بقدر عالٍ من الحذر والمسؤولية، مؤكدةً عدم إمكانية فصل هذه الحسابات عن طبيعة عملهم وصفاتهم الإعلامية أمام الجمهور.

وشهد الاجتماع مشاركة المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي شدد بدوره على محورية الدور الذي تضطلع به المنصات الإعلامية التابعة للأندية، مؤكدًا على مسؤوليتها الوطنية والمهنية المباشرة في تشكيل الوعي الجماهيري، وإعلاء القيم السامية للرياضة، والمساهمة الفاعلة في إنجاح الموسم الرياضي الجديد.

لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي الإعلام الرياضي مسؤولي قناتي الأهلي والزمالك الأهلي والزمالك

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