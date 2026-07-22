مواصفات جي أي سي جي اس فور ماكس 2027

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027 التي تعمل بالوقود، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027، وتنتمي اس فور ماكس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

تستمد سيارة جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 174 حصان، وتنتج عزم دوران 270 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أبعاد جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

تأتى سيارة جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4685 مم، وعرض 1901 مم، وارتفاع 1690 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2750 مم .

مواصفات جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

زودت سيارة جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP ، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وتكيف، وبها ريموت كنترول .

جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027 بها، مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة .

سعر جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

تباع سيارة جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 336 ألف جنيه .