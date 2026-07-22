قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء بعد أذان العصر يفرج الهموم.. أفضل الأدعية المستجابة لقضاء الحوائج وتيسير الأمور
مصر تكثف جهود الإغاثة.. وغزة تحت نيران التصعيد
فتاوى تشغل الأذهان.. حكم حرمان النساء من الميراث.. وهل يجوز إعطاء الأب الفقير من زكاة المال؟.. وما حقيقة شهر الموت
صعوبة في التصفح.. كلاكيت تالت مرة عطل جزئي يصيب فيسبوك
سنقصف الجسور ومحطات الكهرباء.. تحذير شديد اللهجة من ترامب لإيران
انتصرت للفقراء.. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بالذكرى الـ 74 لثورة 23 يوليو
ذروة الموجة غدًا.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الحرارة وعودة الأجواء المعتدلة
بعد أزمة الغياب.. مصطفى محمد يعود لتدريبات نانت من جديد
انفراجة مرتقبة في أجور الأطباء والفرق الطبية.. مفاجآت جديدة
القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة فى صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى
أوائل الثانوية العامة 2026 ..تفاصيل عاجلة بشأنهم قبل أيام من إعلان النتيجة
النواب يعلن إقرار 162 قانون بإجمالي 1580 مادة خلال دور الانعقاد الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

علامات تنذر بقرب تلف محول عزم الدوران في سيارتك

علامات تلف محول العزم
علامات تلف محول العزم
عزة عاطف

يعد محول العزم قطعة محورية وأساسية في منظومة ناقل الحركة الأوتوماتيكي (الفتيس)؛ حيث يقوم بمهمة نقل الطاقة والمقدار الحركي من المحرك إلى ناقل الحركة مباشرة. 

وعلى عكس السيارات اليدوية التي تعتمد على القرص المرن (الفيويل) والدبرياج، فإن السيارات الأوتوماتيكية تستبدل الحذافة بمحول العزم المصنوع ليرتبط مباشرة بحدافة المحرك المرنة (Flex Plate). 

وتسهم معرفة الأعراض الأولية لتلف هذه القطعة في تجنب خطورة الأعطال المفاجئة وتفادي تكاليف الصيانة الباهظة.

أصوات الضوضاء والاحتكاك الميكانيكي أثناء الحركة

تعد الأصوات الغريبة المنبعثة من منطقة ناقل الحركة أولى العلامات الدالة على وجود مشكلة داخلية بمحول العزم. 

ويلاحظ السائق عادة صدور أصوات احتكاك ميكانيكي، أنين، أو طقطقة خفيفة عند تحرك السيارة أو بمجرد نقل عصا الفتيس إلى وضع القيادة (Drive). 

وتنتج هذه الأصوات عن تآكل المحامل الداخلية (Bearings) أو تلف زعانف التوربين نتيجة الإجهاد الميكانيكي المستمر.

تأخر التنقلات واهتزازات الفتيس أثناء القيادة

يتسبب الخلل في ضغط الهيدروليك داخل محول العزم في مشاكل واضحة أثناء عملية تغيير السرعات؛ حيث يعاني السائق من تأخر استجابة ناقل الحركة، أو وجود تردد وتباطؤ عند الضغط على دواسة البنزين. 

وفي حالات أخرى، قد يشعر السائق بنقرات حادة أو اهتزازات غير مألوفة عند الانتقال بين السرعات المختلفة، مما يدل على عدم قدرة المحول على تنظيم تدفق الزيت بالشكل المطلوب.

ارتفاع حرارة زيت الفتيس وتغير لونه

عند إهمال الأعراض الأولية لتلف محول العزم، ترتفع درجات الحرارة داخل منظومة الحركة بشكل قياسي. 

ويؤدي الاحتكاك الزائد والضغط المرتفع إلى احتراق سائل ناقل الحركة (ATF) وتحوله إلى اللون الداكن مع صدور رائحة احتراق مميزة. 

ويوثر هذا التدهور في خواص الزيت سلبًا على باقي أجزاء الفتيس، مما يتطلب تدخلًا فوريًا بفحص محول العزم وتغيير السائل بالكامل لحماية الناقل من التلف الشامل.

أعطال الفتيس الأوتوماتيكي علامات تلف محول العزم أسباب تأخر غيارات الفتيس ارتفاع حرارة زيت الفتيس صيانة ناقل الحركة الأوتوماتيكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

رسائل جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة التلاعب في الدرجات بالكنترولات قبل ظهورها رسميا

ترامب وبن سلمان

اتفاق تاريخي .. ترامب يوافق على منح السعودية برنامجًا نوويًا و«اليورانيوم» في الطريق

أسعار الدواجن

بعد جدل الهرمونات .. هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم

إيلون ماسك

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

المتوفي

الرائحة كشفت الواقعة .. العثور على جثمان مدرب لياقة بدنية بعد أيام من وفاته بالمنوفية

اتحاد الكرة

«شبانة»: تأخر إعلان رخص الأندية يُثير التساؤلات.. والأهلي يستعد لإصدار بيان رسمي

اموال

ضحايا مستريح الأميرية: استولى على 150 مليون جنيه وهرب

ترشيحاتنا

صواريخ إيرانية

البحرين: منظومات الدفاع الجوي اعترضت هجمات إيرانية اليوم

صورة الملف

أخبار التوك شو| الحق اشتري الذهب قبل ما يغلى .. والدواجن بـ 59 جنيهًا.. والقهوة مفيدة للقلب والكبد ومفاجأة بشأن حالة الجو

صورة ارشيفية

«زاد العزة 240».. مصر تواصل دعم غزة

بالصور

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بفاقوس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

منعش في الصيف.. طريقة عمل كاسترد بالجيلي

طريقة عمل كاسترد بالجيلي
طريقة عمل كاسترد بالجيلي
طريقة عمل كاسترد بالجيلي

هل العطش المستمر علامة على مرض خطير؟ لا تتجاهل هذه الأسباب

هل العطش المستمر علامة على مرض خطير؟ لا تتجاهل هذه الأسباب
هل العطش المستمر علامة على مرض خطير؟ لا تتجاهل هذه الأسباب
هل العطش المستمر علامة على مرض خطير؟ لا تتجاهل هذه الأسباب

منها تسريب المياه.. 5 علامات تكشف تلف فتحة سقف السيارة مبكرًا

تسريب فتحة سقف السيارة
تسريب فتحة سقف السيارة
تسريب فتحة سقف السيارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد