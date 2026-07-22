علامات تنذر بقرب تلف محول عزم الدوران في سيارتك

يعد محول العزم قطعة محورية وأساسية في منظومة ناقل الحركة الأوتوماتيكي (الفتيس)؛ حيث يقوم بمهمة نقل الطاقة والمقدار الحركي من المحرك إلى ناقل الحركة مباشرة.

وعلى عكس السيارات اليدوية التي تعتمد على القرص المرن (الفيويل) والدبرياج، فإن السيارات الأوتوماتيكية تستبدل الحذافة بمحول العزم المصنوع ليرتبط مباشرة بحدافة المحرك المرنة (Flex Plate).

وتسهم معرفة الأعراض الأولية لتلف هذه القطعة في تجنب خطورة الأعطال المفاجئة وتفادي تكاليف الصيانة الباهظة.

أصوات الضوضاء والاحتكاك الميكانيكي أثناء الحركة

تعد الأصوات الغريبة المنبعثة من منطقة ناقل الحركة أولى العلامات الدالة على وجود مشكلة داخلية بمحول العزم.

ويلاحظ السائق عادة صدور أصوات احتكاك ميكانيكي، أنين، أو طقطقة خفيفة عند تحرك السيارة أو بمجرد نقل عصا الفتيس إلى وضع القيادة (Drive).

وتنتج هذه الأصوات عن تآكل المحامل الداخلية (Bearings) أو تلف زعانف التوربين نتيجة الإجهاد الميكانيكي المستمر.

تأخر التنقلات واهتزازات الفتيس أثناء القيادة

يتسبب الخلل في ضغط الهيدروليك داخل محول العزم في مشاكل واضحة أثناء عملية تغيير السرعات؛ حيث يعاني السائق من تأخر استجابة ناقل الحركة، أو وجود تردد وتباطؤ عند الضغط على دواسة البنزين.

وفي حالات أخرى، قد يشعر السائق بنقرات حادة أو اهتزازات غير مألوفة عند الانتقال بين السرعات المختلفة، مما يدل على عدم قدرة المحول على تنظيم تدفق الزيت بالشكل المطلوب.

ارتفاع حرارة زيت الفتيس وتغير لونه

عند إهمال الأعراض الأولية لتلف محول العزم، ترتفع درجات الحرارة داخل منظومة الحركة بشكل قياسي.

ويؤدي الاحتكاك الزائد والضغط المرتفع إلى احتراق سائل ناقل الحركة (ATF) وتحوله إلى اللون الداكن مع صدور رائحة احتراق مميزة.

ويوثر هذا التدهور في خواص الزيت سلبًا على باقي أجزاء الفتيس، مما يتطلب تدخلًا فوريًا بفحص محول العزم وتغيير السائل بالكامل لحماية الناقل من التلف الشامل.