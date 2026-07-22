استعدادًا للجنازة.. وصول جثمان محمد الشرشابي لمسجد السيدة نفيسة

وصل منذ قليل جثمان الفنان محمد الشرشابي إلى مسجد السيدة نفيسة، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليه وتشييعه إلى مثواه الأخير، وسط حضور عدد من أفراد أسرته وأصدقائه .

لحظة وصول جثمان الفنان محمد الشرشابي لمسجد السيدة نفيسة .. بث مباشر

ورحل محمد الشرشابي بعد تعرضه لأزمة صحية، تاركًا خلفه مسيرة فنية قدم خلالها عددًا من الأعمال التي ارتبط بها الجمهور.

وكانت زوجة الفنان الراحل قد كشفت، قبل وفاته بساعات، عن تدهور حالته الصحية، وكتبت عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «أرجو الدعاء لزوجي الفنان القدير، فهو الآن في العناية المركزة»، كما وجهت الشكر للفنان أشرف زكي على دعمه ومساندته لها ولنجلهما خلال الأزمة.

مسيرة محمد الشرشابي الفنية

ويعد محمد الشرشابي واحدا من الفنانين الذين تركوا بصمة مميزة في مجال الدوبلاج، إذ ارتبط صوته بذكريات أجيال كاملة من الأطفال ومحبي أفلام الرسوم المتحركة. وولد الشرشابي في القاهرة يوم 27 أكتوبر عام 1965، وبدأ رحلته الفنية في عالم الأداء الصوتي من خلال التعاون مع شركة والت ديزني، حيث كانت انطلاقته البارزة بالمشاركة في النسخة العربية من فيلم "مئة مرقش ومرقش"، مجسدا بصوته شخصية الكلب "داني"، وهو الدور الذي لفت الأنظار إلى موهبته الكبيرة في الأداء الصوتي.

ومنذ ذلك الوقت، واصل الشرشابي مشاركاته في عدد كبير من أفلام ومسلسلات ديزني المدبلجة إلى اللغة العربية، ليصبح أحد أبرز الأصوات التي ارتبط بها جمهور الرسوم المتحركة في الوطن العربي، بفضل أدائه المميز وقدرته على منح الشخصيات روحا خاصة جعلتها قريبة من المشاهدين.

ولم تقتصر مسيرة الراحل على الدوبلاج فقط، بل شارك أيضا في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية المصرية، حيث ظهر في فيلم "الإرهاب والكباب" عام 1992، كما شارك في فيلم "الجزيرة 2" عام 2014، إلى جانب مشاركته في مسلسلات بارزة من بينها "الزيني بركات" و"الوسية" و"فيفا أطاطا"، بالإضافة إلى فيلمي "يا مهلبية يا" و"تيتة رهيبة"، وغيرها من الأعمال التي أضافت إلى رصيده الفني.