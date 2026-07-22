قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضمن قافلة «زاد العزة».. شاحنات إغاثية مصرية جديدة تتحرك صوب قطاع غزة
فابريزيو رومانو: من صبي كرات إلى كتابة التاريخ.. قصة حمزة عبد الكريم
مضيق هرمز يضيق على العالم.. انفجارات السفن تعيد شبح أزمة الطاقة
البابا لاون يصلي من أجل السلام خلال زيارة خاصة إلى دير مونتي كاسينو
هل صفر شهر الموت؟.. الإفتاء توضح حقيقة رفرفة روح المتوفي حول أهله
رئيس وزراء لبنان: استمرار مسار استرداد الأراضي المحتلة
الكاف يحسم اليوم زيادة عدد الأندية في دوري أبطال أفريقيا
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة ـ إسكندرية» اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026
ماذا تغير في موازنة 2026/2027؟.. زيادة الدعم والأجور وخفض العجز دون ضرائب جديدة
الجيش الإيراني يستهدف القواعد الأمريكية بالأردن والكويت
شبحية ومتعددة المهام.. طائرات أمريكية تحلق في سماء إيران
وزير الري: متمسكون بحقوقنا المائية وفقا لقواعد القانون الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

إيلون ماسك
إيلون ماسك
أحمد العيسوي

في عالم المال والاستثمار، قد تتحوّل الأرقام القياسية إلى خسائر تاريخية في غضون ساعات قليلة، وهو ما جسدته التقلبات الأخيرة في ثروة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك. فرغم احتفاظه بصدارة قائمة أغنى أثرياء العالم، فإن الأسابيع الماضية شهدت واحدة من أعنف موجات التراجع في ثروته، لتؤكد أن الثروات المرتبطة بأسواق المال وشركات التكنولوجيا العملاقة تبقى رهينة تحركات البورصات وتقييمات المستثمرين.

خسارة قياسية في جلسة واحدة

تعرّض إيلون ماسك لضربة مالية قوية بعدما فقد نحو 40.7 مليار دولار خلال جلسة تداول واحدة، إثر التراجع الحاد في سهم شركة "سبيس إكس". وتعد هذه الخسارة من أكبر الخسائر اليومية التي يتعرض لها ملياردير، إذ تعادل تقريبًا إجمالي ثروة صاحب المركز الـ55 على مؤشر "بلومبرج للمليارديرات".

ولا تقتصر ضخامة الرقم على قيمته المالية فقط، بل إن المبلغ الذي فقده ماسك خلال ساعات يفوق إجمالي ثروات نحو 90% من الأسماء المدرجة ضمن قائمة أثرياء العالم، في مشهد يعكس حجم التقلبات التي تشهدها أسواق التكنولوجيا.
 

من تريليون دولار إلى ما دونه

شهدت ثروة ماسك خلال الأسابيع الأخيرة تراجعًا متسارعًا، بعد ما كانت قد تجاوزت حاجز 1.3 تريليون دولار في منتصف يونيو، قبل أن تنخفض إلى أقل من تريليون دولار مع استمرار الضغوط على أسهم شركات التكنولوجيا، وتزايد عمليات جني الأرباح التي طالت أسهم "سبيس إكس" و"تسلا".

كما أظهرت البيانات أن الملياردير الأمريكي فقد أكثر من 650 مليار دولار مقارنة بالذروة التي سجلها في يونيو، عندما بلغت ثروته نحو 1.45 تريليون دولار، قبل أن تتراجع إلى أقل من 800 مليار دولار بحلول منتصف يوليو، في واحدة من أكبر موجات التراجع التي تشهدها ثروة شخصية في التاريخ الحديث.

لماذا تتقلب ثروة ماسك بهذه السرعة؟

يرجع السبب الرئيسي وراء هذه التقلبات إلى اعتماد الجزء الأكبر من ثروة ماسك على القيمة السوقية لشركاته، وفي مقدمتها "سبيس إكس" و"تسلا". فارتفاع أو انخفاض تقييم هذه الشركات ينعكس بشكل مباشر على صافي ثروته، مما يجعلها من أكثر الثروات حساسية لتحركات الأسواق.

وشهد سهم "سبيس إكس" خلال الفترة الأخيرة ضغوطًا قوية، بعد المكاسب الكبيرة التي حققها عقب الطرح العام الأولي، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى تنفيذ عمليات بيع واسعة لجني الأرباح، لتفقد الشركة جزءًا كبيرًا من قيمتها السوقية، وينعكس ذلك مباشرة على ثروة مؤسسها.

الأسواق لا تعترف بالأرقام القياسية

تؤكد التطورات الأخيرة أن الثروات الضخمة، مهما بلغت قيمتها، ليست بمنأى عن تقلبات الأسواق المالية. فأسواق الأسهم قادرة على إضافة أو محو عشرات المليارات من الدولارات خلال ساعات، خاصة عندما تكون الثروة مرتبطة بشركات التكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة.

ورغم أن ماسك لا يزال يحتفظ بفارق مريح في صدارة قائمة أغنى أثرياء العالم، فإن ما حدث خلال الشهر الماضي يعكس الطبيعة شديدة التقلب لثروات المليارديرات، والتي قد تتضخم بوتيرة غير مسبوقة، أو تتراجع بالسرعة نفسها مع تغير اتجاهات المستثمرين.

تكشف تجربة إيلون ماسك الأخيرة أن عالم المليارات لا يخضع لقواعد الثبات، بل تحكمه حركة الأسواق وثقة المستثمرين. 

دولار إيلون ماسك سبيس إكس تسلا بلومبرغ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

منتخب مصر يحتل مركزًا سلبيًا في إحصائيات كأس العالم 2026 | تفاصيل

أحداث نهائي كأس العالم

قرار عاجل من فيفا بشأن أحداث مباراة إسبانيا والأرجنتين .. ماذا حدث؟

أسعار الدواجن

حقيقة حقن الفراخ بالهرمونات .. منتجى الدواجن والزراعة يكشفان مفاجآت صادمة

مشغولات ذهبية

عيار 21 يقترب من 6 آلاف .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

حالة الطقس

ذروة الصيف تبدأ الآن .. تحذير عاجل من موجة شديدة الحرارة الساعات المقبلة

حامد عبدالله

إنبي يوافق على رحيل حامد عبد الله إلى الأهلي .. بشرط

أسعار الدواجن

بعد جدل الهرمونات .. هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم

جنيه ذهب

طلع تاني .. سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026 في مصر

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | الشخير وانقطاع النفس يسبب مشكلة خطيرة للرجال.. تناول السكر أثناء الحمل يزيد خطر إصابة الأطفال بأمراض خطيرة

المفاصل

طرق طبيعية لعلاج آلام المفاصل

الشعر

اتدمر في الحر .. ماسك طبيعي يعالج تقصف الشعر

بالصور

احذر .. 10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا

10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا
10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا
10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا

شبحية ومتعددة المهام.. طائرات أمريكية تحلق في سماء إيران

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

وزير الري: متمسكون بحقوقنا المائية وفقا لقواعد القانون الدولي

وزير الري
وزير الري
وزير الري

طريقة عمل التلبينة النبوية .. المقادير والخطوات وأبرز الفوائد

طريقة عمل التلبينة النبوية
طريقة عمل التلبينة النبوية
طريقة عمل التلبينة النبوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد