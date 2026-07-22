مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

في عالم المال والاستثمار، قد تتحوّل الأرقام القياسية إلى خسائر تاريخية في غضون ساعات قليلة، وهو ما جسدته التقلبات الأخيرة في ثروة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك. فرغم احتفاظه بصدارة قائمة أغنى أثرياء العالم، فإن الأسابيع الماضية شهدت واحدة من أعنف موجات التراجع في ثروته، لتؤكد أن الثروات المرتبطة بأسواق المال وشركات التكنولوجيا العملاقة تبقى رهينة تحركات البورصات وتقييمات المستثمرين.

خسارة قياسية في جلسة واحدة

تعرّض إيلون ماسك لضربة مالية قوية بعدما فقد نحو 40.7 مليار دولار خلال جلسة تداول واحدة، إثر التراجع الحاد في سهم شركة "سبيس إكس". وتعد هذه الخسارة من أكبر الخسائر اليومية التي يتعرض لها ملياردير، إذ تعادل تقريبًا إجمالي ثروة صاحب المركز الـ55 على مؤشر "بلومبرج للمليارديرات".

ولا تقتصر ضخامة الرقم على قيمته المالية فقط، بل إن المبلغ الذي فقده ماسك خلال ساعات يفوق إجمالي ثروات نحو 90% من الأسماء المدرجة ضمن قائمة أثرياء العالم، في مشهد يعكس حجم التقلبات التي تشهدها أسواق التكنولوجيا.



من تريليون دولار إلى ما دونه

شهدت ثروة ماسك خلال الأسابيع الأخيرة تراجعًا متسارعًا، بعد ما كانت قد تجاوزت حاجز 1.3 تريليون دولار في منتصف يونيو، قبل أن تنخفض إلى أقل من تريليون دولار مع استمرار الضغوط على أسهم شركات التكنولوجيا، وتزايد عمليات جني الأرباح التي طالت أسهم "سبيس إكس" و"تسلا".

كما أظهرت البيانات أن الملياردير الأمريكي فقد أكثر من 650 مليار دولار مقارنة بالذروة التي سجلها في يونيو، عندما بلغت ثروته نحو 1.45 تريليون دولار، قبل أن تتراجع إلى أقل من 800 مليار دولار بحلول منتصف يوليو، في واحدة من أكبر موجات التراجع التي تشهدها ثروة شخصية في التاريخ الحديث.

لماذا تتقلب ثروة ماسك بهذه السرعة؟

يرجع السبب الرئيسي وراء هذه التقلبات إلى اعتماد الجزء الأكبر من ثروة ماسك على القيمة السوقية لشركاته، وفي مقدمتها "سبيس إكس" و"تسلا". فارتفاع أو انخفاض تقييم هذه الشركات ينعكس بشكل مباشر على صافي ثروته، مما يجعلها من أكثر الثروات حساسية لتحركات الأسواق.

وشهد سهم "سبيس إكس" خلال الفترة الأخيرة ضغوطًا قوية، بعد المكاسب الكبيرة التي حققها عقب الطرح العام الأولي، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى تنفيذ عمليات بيع واسعة لجني الأرباح، لتفقد الشركة جزءًا كبيرًا من قيمتها السوقية، وينعكس ذلك مباشرة على ثروة مؤسسها.



الأسواق لا تعترف بالأرقام القياسية

تؤكد التطورات الأخيرة أن الثروات الضخمة، مهما بلغت قيمتها، ليست بمنأى عن تقلبات الأسواق المالية. فأسواق الأسهم قادرة على إضافة أو محو عشرات المليارات من الدولارات خلال ساعات، خاصة عندما تكون الثروة مرتبطة بشركات التكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة.

ورغم أن ماسك لا يزال يحتفظ بفارق مريح في صدارة قائمة أغنى أثرياء العالم، فإن ما حدث خلال الشهر الماضي يعكس الطبيعة شديدة التقلب لثروات المليارديرات، والتي قد تتضخم بوتيرة غير مسبوقة، أو تتراجع بالسرعة نفسها مع تغير اتجاهات المستثمرين.

تكشف تجربة إيلون ماسك الأخيرة أن عالم المليارات لا يخضع لقواعد الثبات، بل تحكمه حركة الأسواق وثقة المستثمرين.