فرج عامر يستعرض رحلة لويس دي لا فوينتي من منتخبات الناشئين إلى قيادة إسبانيا

سلط المهندس فرج عامر الضوء على المسيرة التدريبية للويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، مؤكدًا أن بدايته الحقيقية جاءت بعد اعتزاله كرة القدم عندما تولى تدريب منتخبات الفئات السنية، وكانت نقطة التحول في عام 2013 مع منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا.

المسيرة التدريبية للويس دي لا فوينتي

وأشار عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن دي لا فوينتي حقق نجاحات متتالية، بعدما قاد منتخب تحت 19 عامًا للتتويج ببطولة أوروبا، ثم حصد لقب بطولة أوروبا مع منتخب تحت 21 عامًا، قبل أن يقود المنتخب الأولمبي الإسباني إلى الفوز بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو.

وأضاف أن دي لا فوينتي تولى تدريب المنتخب الإسباني الأول في نهاية عام 2022 خلفًا للويس إنريكي، لافتًا إلى أن أبرز ما يميزه هو معرفته الوثيقة بمعظم لاعبي الجيل الحالي، بعدما أشرف على تطويرهم منذ مراحل الناشئين، وهو ما جعل العديد منهم يصفونه بـ"الأب الروحي" لهذا الجيل.