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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لغز وفاة شابة داخل مسكنها بدهب.. العثور على الجثمان بعد 9 أيام والتحقيقات تنتظر تقرير الطب الشرعي

الشابة التي توفيت بدهب
الشابة التي توفيت بدهب
ايمن محمد

عثرت الأجهزة الأمنية بمدينة دهب، بمحافظة جنوب سيناء، على جثمان شابة داخل مسكنها بمنطقة الزرنوق بالبلو هول، بعد نحو تسعة أيام من وفاتها، وذلك عقب تلقي بلاغ من عدد من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل محل إقامتها.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين وجود جثمان الشابة يارا. ي. ع. ب.، البالغة من العمر 31 عامًا، والمقيمة إقامة دائمة بمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وتعمل في مجال التسويق العقاري. وأظهرت المعاينة الأولية أن الجثمان كان في حالة تحلل نتيجة مرور عدة أيام على الوفاة.

وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دهب، تحت تصرف جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفاة كانت تمر بظروف نفسية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة، واستكمال التحريات للوقوف على أسباب الوفاة، في انتظار التقرير النهائي للطب الشرعي الذي سيحدد سبب الوفاة وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وأفاد التقرير المبدئي لمفتش الصحة بأن الوفاة غير طبيعية، وهو ما استدعى انتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وإعداد تقرير فني يحدد السبب الدقيق للوفاة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة بمدينة نويبع، التي باشرت التحقيق، وقررت طلب تحريات المباحث، وانتداب الطب الشرعي لبيان الأسباب الحقيقية للوفاة واستكمال إجراءات التحقيق.

جنوب سيناء وفاة شابة دهب تحقيق

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