مياه القناة: زراعة 330 فدان أشجار الجوجوبا بمياه الصرف الصحي المعالج

أعلن اللواء مهندس أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، انه جاري العمل علي زراعة 330 فدان من أشجار " الجوجوبا" داخل محطة معالجة سرابيوم، بالاضافة الي استمرارية تغذية الغابة الشجرية المقامة علي مساحة 1200 فدان بقرية سرابيوم باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج في الأغراض المسموح بها وفق الاشتراطات والمعايير الفنية والبيئية المعتمدة، والتي تعد وأحدة من أكبر مشروعات الغابات الشجرية في مصر، وذلك لتعزيز الاستغلال الأمثل للأصول المتاحة وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

وأكد اللواء أحمد رمضان، أن مشروع الغابة الشجرية الجديدة من أشجار الجوجوبا، والمقامة علي مساحة 330 فدان داخل محطة معالجة سرابيوم والبالغ مساحتها 876 فدان، سوف تساهم في تحقيق قيمة مضافة للبنية التحتية القائمة، كما يدعم جهود الدولة في التوسع بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج في الأغراض المسموح بها وفق الاشتراطات والمعايير الفنية والبيئية المعتمدة، ويمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية شركة محافظات القناة الهادفة إلى تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المملوكة لها، وتعزيز مواردها الذاتية من خلال مشروعات استثمارية مستدامة تدعم خطط التنمية وتواكب توجهات الدولة نحو الإدارة الرشيدة للموارد.

مياه القناة : زراعة 330 فدان أشجار " الجوجوبا" باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن مشروع الغابة الشجرية يعد استثمار أراضي محطة معالجة سرابيوم أحد النماذج الناجحة لتحويل الأصول والبنية التحتية القائمة إلى مشروعات تنموية واستثمارية تحقق مردودًا اقتصاديًا وبيئيًا مستدامًا، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، لافتا إلى استمرار في تنفيذ الاستسمارات الرامية إلى تنمية مواردها وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، بما يساهم في دعم كفاءة الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين بمحافظات القناة.

وأضاف أحمد رمضان، أن الاهتمام بالغابة الشجرية الجديدة داخل محطة معالجة سرابيوم والمقامة علي 330 فدان، بالاضافة الي 1200 فدان غابة شجرية أخري وتشرف عليها وزارة الزراعة، تساهم في التخلص الآمن من مياه الصرف، حيث تُروى هذه الغابات بمياه الصرف الصحي المعالج، فضلًا عن مساهمتها في حل مشكلة تغير المناخ والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ذلك بالإضافة إلى العائد الاقتصادي منها حيث تساهم في توفير الأخشاب والحد من استيرادها وتوفير العملة الصعبة، وتعظيم الدخل القومي بما تضيفه زراعة هذه الأشجار من قيمة اقتصادية.

بينما اشار اللواء أحمد رمضان، انه تم رفع كفاءة العديد من المعدات الثقيلة بمحطة معالجة سرابيوم، منها لودار والحفارات، والونش، ووسيارات القمامة، ووسيارات نقل قلاب، كما تم رفع كفاءة الكراكة وتم نزولها تكرك الحمأة بالفعل وخروج الكراكة المتواجدة بالأحواض لصيانتها ورفع كفائتها لتكون جاهزة عند الاحتياج اليها، وتم صيانة المصافي واعادة احلالها وتجديدها ودخولها الخدمة، وأنشئت المحطة بطاقة تصميمية 135 ألف متر مكعب يوم، ويصل التدفق الحالي للمحطة الي 150 الف متر مكعب يوم، رغم ذلك فأن معايير المياه الناتجه من المحطة تفوق المعايير القياسية.



وأوضح اللواء أحمد رمضان، انه يتم خروج المياه بمحطة معالجة سرابيوم من 3 أحوض معالجة نهائي سعة كل منها 225 ألف متر مكعب مطابقة للمواصفات من خلال خط انحدار 1700 مم بطول حوالي 10 كيلو مترات، حيث يجري صرفها علي مصرف المحسمة وتعمل هذه المياه علي تحسين خواص المصرف، علما بأنه يتم رى المزرعة الخشبية للمحافظة والتي تبلغ مساحتها 1200 فدان بكمية مياه معالجة قدرها 20 الف متر مكعب يوم.