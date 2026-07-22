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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البنك المركزي الإندونيسي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.75% بخلاف توقعات أغلبية المحللين

البنك المركزي الإندونيسي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.75% بخلاف توقعات أغلبية المحللين
البنك المركزي الإندونيسي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.75% بخلاف توقعات أغلبية المحللين
أ ش أ

 قرر البنك المركزي الإندونيسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 5.75% في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء، يخالف بذلك توقعات الغالبية العظمى من المحللين الذين رجحوا زيادة إضافية بمقدار 25 نقطة أساس.

وكان 20 محللا من أصل 33 شملهم استطلاع أجرته مجموعة "LSEG" يتوقعون استمرار نهج التشديد النقدي، بعد سلسلة رفع بلغت مجتمعة 100 نقطة أساس خلال الأشهر الأخيرة.

وأشار البنك المركزي إلى أن رفع أسعار الفائدة السابق حقق اهدافه في حماية العملة الوطنية؛ حيث استقرت الروبية عند مستوى 18,000 مقابل الدولار الأمريكي في الأسابيع الأخيرة.

ويتوقع مسؤولون أن تتجه الروبية نحو الاستقرار مع إمكانية تحسن قيمتها مستقبلا.

وعلى صعيد الأسعار، أكد البنك أن التضخم لا يشكل تهديدا كبيرا في الوقت الراهن؛ إذ سجل معدل التضخم الرئيسي 3.3% على أساس سنوي في يونيو، ليظل ضمن النطاق المستهدف للبنك البالغ 1.5% إلى 3.5% بينما استقر التضخم الأساسي عند 2.8%.

البنك المركزي الإندونيسي سعر الفائدة الرئيسي رفع أسعار الفائدة

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