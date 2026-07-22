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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عبد العاطي ولافروف يبحثان إنشاء مركز لوجستي للحبوب واعتماد روسي لمطاري العلمين والإسكندرية

خلال اللقاء
خلال اللقاء
هاجر رزق   -  
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء ٢٢ يوليو، ب "سيرجي لافروف"، وزير خارجية روسيا الاتحادية، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقد في مانيلا.

أشاد الوزيران خلال اللقاء بالعلاقات الوطيدة ومتعددة الجوانب التي تجمع البلدين، والحرص المشترك على مواصلة الدفع بأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين، وبما يخدم مصالحهما المشتركة على الصعيدين الثنائي والدولي.

ورحب الوزير عبد العاطي بتركيب وعاء ضغط المفاعل الثاني بمحطة الضبعة للطاقة النووية يوم ٩ يوليو الجاري، مشيدًا بالتقدم المحرز في تنفيذ المشروع.

 كما رحب بالإعلان عن المُطوِّر الصناعي للمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معربًا عن التطلع إلى بدء التشغيل الفعلي للمنطقة قريبًا، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات الروسية في مصر، ودعم التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين.

كما بحث الوزيران الخطوات الخاصة بإنشاء مركز لوجيستي للحبوب والمواد البترولية في مصر، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ودعم حركة التجارة وتداول السلع والمنتجات ذات الأولوية.

ومن جانبه، أكد الجانب الروسي على منح اعتماد مبدئي من جانبهم لمطاري العلمين والإسكندرية الدولي، بما يمهد لتسيير رحلات الطيران الموسمي، ويسهم في دعم حركة السياحة الروسية الوافدة إلى مصر وتعزيز التعاون السياحي بين البلدين.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لخفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة، مشددًا على أهمية التمسك بالمسار الدبلوماسي والتفاوضي. كما أكد أهمية صون حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وفقًا لقواعد القانون الدولي، وضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة الدولية وعدم عرقلة حركة السفن، لما لذلك من انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، حيث استعرض الوزير عبد العاطي موقف مصر الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مؤكدًا أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، والعمل على إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة تحفظ مقدرات الدولة وتلبي تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار.

ومن جانبه، أعرب السيد "لافروف" عن تقدير بلاده لمسار التعاون القائم مع مصر، مؤكدًا أهمية مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستمرار التشاور والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين.

وزير الخارجية والتعاون الدولي الآسيان التعاون الثنائي محطة الضبعة للطاقة النووية الاستثمارات الروسية

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