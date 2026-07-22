قد لا ينتبه كثيرون إلى لون البول، لكنه في بعض الأحيان يكون مؤشرًا مهمًا على مستوى ترطيب الجسم أو وجود مشكلة صحية تحتاج إلى متابعة. وبينما تتغير ألوان البول أحيانًا بسبب الطعام أو الأدوية، فإن بعض التغيرات قد تستدعي استشارة الطبيب، خاصة إذا استمرت أو صاحبتها أعراض أخرى.

لون البول يكشف حالتك الصحية.. متى يكون الأمر خطيرًا؟

في هذا التقرير نستعرض دلالة أشهر ألوان البول، ومتى يصبح الأمر مقلقًا، بحسب ما نشره موقع إكسبريس.

أصفر فاتح أو شفاف.. اللون الطبيعي

يعد اللون الأصفر الفاتح أو القريب من الشفاف علامة على أن الجسم يحصل على كمية كافية من السوائل، وهو اللون الصحي في معظم الحالات.

أما البول الشفاف تمامًا طوال الوقت فقد يشير إلى الإفراط في شرب الماء.

أصفر داكن أو كهرماني

يشير غالبًا إلى أن الجسم يحتاج إلى المزيد من السوائل، خاصة في الطقس الحار أو بعد ممارسة الرياضة.

إذا عاد اللون إلى طبيعته بعد شرب الماء فلا يكون هناك داعٍ للقلق.

برتقالي

لون البول يكشف حالتك الصحية.. متى يكون الأمر خطيرًا؟

قد يظهر البول باللون البرتقالي نتيجة:

الجفاف الشديد.

تناول بعض الأدوية.

الإفراط في فيتامين B2 أو بعض المكملات الغذائية.

وفي حالات نادرة قد يرتبط بمشكلات في الكبد أو القنوات الصفراوية، خاصة إذا صاحبه اصفرار الجلد أو العينين.

وردي أو أحمر

قد يكون السبب بسيطًا مثل تناول البنجر أو التوت، لكن إذا لم يكن ذلك هو السبب فقد يدل على:

وجود دم في البول.

التهاب المسالك البولية.

حصوات الكلى.

أمراض الكلى.

وفي حالات نادرة بعض الأورام.

ويجب مراجعة الطبيب إذا ظهر اللون الأحمر دون سبب غذائي واضح.

بني غامق

لون البول يكشف حالتك الصحية.. متى يكون الأمر خطيرًا؟

قد ينتج عن:

الجفاف الشديد.

بعض الأدوية.

أمراض الكبد.

إصابات العضلات الشديدة بعد مجهود عنيف.

إذا استمر اللون البني أو صاحبه ألم أو اصفرار في الجلد، فيجب استشارة الطبيب.

أخضر أو أزرق

يعد من الألوان النادرة، وقد يحدث بسبب:

بعض الأدوية.

ألوان الطعام الصناعية.

بعض أنواع البكتيريا المسببة لالتهابات المسالك البولية.

ويحتاج الأمر إلى تقييم طبي إذا استمر.

أبيض أو عكر

قد يشير إلى:

التهاب في المسالك البولية.

وجود صديد.

حصوات بالكلى.

زيادة بعض الأملاح في البول.

ويكون أكثر أهمية إذا صاحبه حرقان أثناء التبول أو ارتفاع في الحرارة.

متى يجب القلق؟

راجع الطبيب إذا لاحظت:

وجود دم في البول.

استمرار تغير اللون عدة أيام دون سبب واضح.

ألم شديد في الظهر أو الجنب.

حرقان أثناء التبول.

ارتفاع درجة الحرارة.

قلة كمية البول أو انقطاعه.

اصفرار الجلد أو العينين مع تغير لون البول.

كيف تحافظ على لون بول صحي؟