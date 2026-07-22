قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء بعد أذان العصر يفرج الهموم.. أفضل الأدعية المستجابة لقضاء الحوائج وتيسير الأمور
مصر تكثف جهود الإغاثة.. وغزة تحت نيران التصعيد
فتاوى تشغل الأذهان.. حكم حرمان النساء من الميراث.. وهل يجوز إعطاء الأب الفقير من زكاة المال؟.. وما حقيقة شهر الموت
صعوبة في التصفح.. كلاكيت تالت مرة عطل جزئي يصيب فيسبوك
سنقصف الجسور ومحطات الكهرباء.. تحذير شديد اللهجة من ترامب لإيران
انتصرت للفقراء.. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بالذكرى الـ 74 لثورة 23 يوليو
ذروة الموجة غدًا.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الحرارة وعودة الأجواء المعتدلة
بعد أزمة الغياب.. مصطفى محمد يعود لتدريبات نانت من جديد
انفراجة مرتقبة في أجور الأطباء والفرق الطبية.. مفاجآت جديدة
القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة فى صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى
أوائل الثانوية العامة 2026 ..تفاصيل عاجلة بشأنهم قبل أيام من إعلان النتيجة
النواب يعلن إقرار 162 قانون بإجمالي 1580 مادة خلال دور الانعقاد الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لافروف: روسيا قلقة حول سعي ألمانيا للحصول على سلاح نووي

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
هاجر رزق

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن قلق موسكو إزاء الأنباء عن نية ألمانيا الحصول على سلاح نووي.

جاء تصريح لافروف هذا عقب الاجتماع الوزاري لحوار (روسيا - آسيان) في مانيلا، حيث قال: “هذه المعلومات تبعث على القلق”، بحسب قناة روسيا اليوم.

وتشهد الساحة الأوروبية نقاشات متصاعدة حول إعادة النظر في سياسات الردع النووي، في ظل التوترات القائمة مع روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، مما يثير مخاوف موسكو من تحول أوروبا إلى ساحة لسباق تسلح نووي جديد.

كانت الاستخبارات الخارجية الروسية قد كشفت مؤخرا عن قلق متزايد داخل "الناتو" تجاه الأبحاث التي تجريها ألمانيا بالمجال النووي العسكري، واحتمال تطويرها أسلحة نووية.

وأشارت إلى أن بين هذه الجامعات معهد كارلسروه للتكنولوجيا، وجامعة الرور في بوخوم، وجامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ، وجامعة RWTH آخن، وجامعة برلين التقنية، حيث تجرى تجارب عملية في ستة مفاعلات بحثية تعمل في هذه المراكز".

ولفتت إلى أن ما يقلق بروكسل "دقة ألمانيا وتنسيقها الوثيق بين مختلف الوزارات في تطوير أساليب التصنيع وتنظيم الإنتاج الصناعي للمتفجرات عالية الطاقة وأنظمة التفجير الإلكترونية".

ولفتت إلى أن "خبراء "الناتو" العسكريين يعتقدون أن برلين قادرة على إنتاج المواد الانشطارية اللازمة بشكل مستقل في غضون شهر إلى ثلاثة، وتصنيع صاعق نووي في غضون عام دون اختبارات واسعة النطاق".

وزير الخارجية الروسي لافروف موسكو سلاح نووي ألمانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

رسائل جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة التلاعب في الدرجات بالكنترولات قبل ظهورها رسميا

ترامب وبن سلمان

اتفاق تاريخي .. ترامب يوافق على منح السعودية برنامجًا نوويًا و«اليورانيوم» في الطريق

أسعار الدواجن

بعد جدل الهرمونات .. هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم

إيلون ماسك

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

المتوفي

الرائحة كشفت الواقعة .. العثور على جثمان مدرب لياقة بدنية بعد أيام من وفاته بالمنوفية

اتحاد الكرة

«شبانة»: تأخر إعلان رخص الأندية يُثير التساؤلات.. والأهلي يستعد لإصدار بيان رسمي

اموال

ضحايا مستريح الأميرية: استولى على 150 مليون جنيه وهرب

ترشيحاتنا

الدكتور سامي فوزي

رئيس الأساقفة: ثورة 23 يوليو تجسد إرادة الشعب المصري في السعي نحو مستقبل أفضل

الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو

المجلس القومي للمرأة يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة: ثورة 23 يوليو حققت العدالة الاجتماعية لشعب مصر العظيم

بالصور

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بفاقوس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

منعش في الصيف.. طريقة عمل كاسترد بالجيلي

طريقة عمل كاسترد بالجيلي
طريقة عمل كاسترد بالجيلي
طريقة عمل كاسترد بالجيلي

هل العطش المستمر علامة على مرض خطير؟ لا تتجاهل هذه الأسباب

هل العطش المستمر علامة على مرض خطير؟ لا تتجاهل هذه الأسباب
هل العطش المستمر علامة على مرض خطير؟ لا تتجاهل هذه الأسباب
هل العطش المستمر علامة على مرض خطير؟ لا تتجاهل هذه الأسباب

منها تسريب المياه.. 5 علامات تكشف تلف فتحة سقف السيارة مبكرًا

تسريب فتحة سقف السيارة
تسريب فتحة سقف السيارة
تسريب فتحة سقف السيارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد