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بعد أزمة الغياب.. مصطفى محمد يعود لتدريبات نانت من جديد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد أزمة الغياب.. مصطفى محمد يعود لتدريبات نانت من جديد

مصطفى محمد
مصطفى محمد
إسراء أشرف

عاد الدولي المصري مصطفى محمد إلى أجواء التدريبات مع نادي نانت الفرنسي، بعد فترة من الغياب عن الفريق منذ بداية فترة التحضير للموسم الجديد، في ظل حالة من عدم الاستقرار حول مستقبله مع النادي.

وذكرت صحيفة "Ouest-France" الفرنسية أن مهاجم الزمالك السابق تواجد في مقر تدريبات نانت خلال الأيام الماضية، وخاض مرانًا منفردًا يوم الأربعاء، في الوقت الذي كان فيه الفريق الأول يخوض معسكره الإعدادي بمدينة لا بول.

وأوضح التقرير أن مصطفى محمد لن ينتظم في تدريبات الفريق الأول خلال الفترة الحالية، حيث سيشارك في تدريبات الفريق الرديف لنانت، الناشط في دوري الدرجة الثالثة الفرنسي، إلى حين الوصول إلى قرار نهائي بشأن وضعه داخل النادي.

وكان اللاعب المصري قد غاب عن تدريبات نانت منذ انطلاق فترة الإعداد في 24 يونيو الماضي، الأمر الذي تسبب في أزمة مع إدارة النادي، بعدما لم يقدم توضيحات حول سبب ابتعاده، ليقوم مسؤولو الفريق بإخباره بعدم حصوله على راتبه طوال فترة الغياب عن التدريبات.

ويبحث مصطفى محمد عن الرحيل عن نانت خلال فترة الانتقالات الحالية، خاصة بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي، إلى جانب تراجع راتبه بسبب البنود الموجودة في عقده الخاصة بالهبوط.

ورغم عدم اعتماد نانت بشكل كبير على خدمات اللاعب في مشروع العودة إلى دوري الدرجة الأولى، فإن النادي لا يفضل رحيله مجانًا، خاصة أنه تعاقد معه من جالاتا سراي التركي عام 2023 مقابل 6.5 مليون يورو، فيما يتبقى عام واحد فقط على نهاية عقده.

وكان الموسم الماضي من أصعب فترات مصطفى محمد مع نانت، بعدما اكتفى بتسجيل 4 أهداف، كما خرج من حسابات منتخب مصر في قائمة كأس العالم 2026.

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