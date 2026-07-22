تحذير عاجل من الإسكان: إغلاق ملف حجز الوحدة نهائيًا في هذه الحالة

وجه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنبيهًا للمواطنين الذين رفضت طلباتهم للحصول على وحدة سكنية، بضرورة اتخاذ إجراء خلال عام من تاريخ الرفض، سواء بإعادة التقديم أو تقديم تظلم.

وأوضح الصندوق، أنه في حال مرور عام على رفض الطلب دون أن يتقدم المواطن بطلب جديد عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، أو تظلم أو يتقدم بشكوى من خلال القنوات الرسمية، سيتم اعتبار الملف مغلقًا، مع إتاحة استرداد مقدم الحجز والأقساط المسددة.

وأشار إلى أن استرداد المبالغ المسددة يتم من خلال مكاتب البريد المميكنة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية أو عبر فروع بنك التعمير والإسكان، وفقًا للمكان الذي تم السداد من خلاله.

ودعا الصندوق المواطنين إلى استخدام القنوات الرسمية للتواصل، والتي تشمل الصفحة الرسمية على موقع "فيسبوك"، ومركز الاتصالات الموحد على الأرقام 5777 و5999 و1188، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الإلكترونية، لضمان سرعة فحص الطلبات والرد على الاستفسارات وفق الإجراءات المعتمدة.