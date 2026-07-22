ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.. والأمريكيون ليسوا ضد الحرب مع طهران

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأن الأمريكيين ليسوا ضد الحرب مع إيران، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب سيشارك اليوم الأربعاء في مراسم عودة رفات ثلاثة جنود أمريكيين، سقطوا في الصراع مع إيران في الشرق الأوسط، وذلك في قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاوير الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في تصريحات صحفية إن الرئيس ترامب سيحضر اليوم الأربعاء "مراسم نقل جثامين الجنود الأمريكيين في قاعدة دوفر الجوية".

ومن المعتاد أن يحضر الرؤساء مراسم نقل الجثامين في قاعدة دوفر الجوية وهي المحطة الرئيسية لنقل نعوش الجنود الذين سقطوا في الصراعات، والمغطاة بالأعلام.