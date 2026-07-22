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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب: سنقصف الجسور ومحطات الكهرباء الإيرانية في كل مرة تستهدف فيها إيران السفن بمضيق هرمز

ترامب
ترامب
محمود محسن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده ستقصف الجسور ومحطات الكهرباء الإيرانية في كل مرة تستهدف فيها إيران السفن بمضيق هرمز، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب سيشارك اليوم الأربعاء في مراسم عودة رفات ثلاثة جنود أمريكيين، سقطوا في الصراع مع إيران في الشرق الأوسط، وذلك في قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاوير الأمريكية.

مراسم نقل جثامين الحنود الأمريكيين

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في تصريحات صحفية إن الرئيس ترامب سيحضر اليوم الأربعاء "مراسم نقل جثامين الحنود الأمريكيين في قاعدة دوفر الجوية".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجسور محطات الكهرباء السفن

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