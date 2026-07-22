سنقصف الجسور ومحطات الكهرباء.. تحذير شديد اللهجة من ترامب لإيران

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران، قائلا:" سنقصف الجسور ومحطات الكهرباء الإيرانية في كل مرة تستهدف فيها إيران السفن بمضيق هرمز"، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب سيشارك اليوم الأربعاء في مراسم عودة رفات ثلاثة جنود أمريكيين، سقطوا في الصراع مع إيران في الشرق الأوسط، وذلك في قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاوير الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في تصريحات صحفية إن الرئيس ترامب سيحضر اليوم الأربعاء "مراسم نقل جثامين الحنود الأمريكيين في قاعدة دوفر الجوية".

ومن المعتاد أن يحضر الرؤساء مراسم نقل الجثامين في قاعدة دوفر الجوية وهي المحطة الرئيسية لنقل نعوش الجنود الذين سقطوا في الصراعات، والمغطاة بالأعلام.