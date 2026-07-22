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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كلاكيت تالت مرة.. عطل جديد في فيسبوك يثير غضب المستخدمين

فيسبوك
فيسبوك
شيماء عبد المنعم

تعرضت منصة فيسبوك، اليوم، لعطل جزئي أثر على عدد من المستخدمين في عدة دول، في أحدث سلسلة من الاضطرابات التي طالت خدمات شركة ميتا، ويعد هذا العطل الثالث من نوعه خلال الفترة الأخيرة.

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك

وفقا لموقع Downdetector المتخصص في رصد أعطال المنصات الرقمية، أصاب موقع فيسبوك، عطل فني مفاجئ، يوم الأحد الماضي، ما تسبب في صعوبة وصول المستخدمين إلى حساباتهم واستخدام الخدمات الأساسية.

وأظهرت بيانات الموقع ارتفاعا حادا في بلاغات الأعطال، حيث قفز عدد الشكاوى إلى 3555 بلاغا بعدما كان لا يتجاوز 5 بلاغات قبل دقائق.

وأفاد مستخدمون بمواجهة مشكلات في تسجيل الدخول إلى حساباتهم واستخدام المزايا الأساسية للمنصة، فيما أبلغ آخرون عن تعذر رفع الصور ومقاطع الفيديو، بالإضافة إلى صعوبة إرسال الرسائل عبر خدمة ماسنجر المرتبطة بـ فيسبوك.

كما أظهرت التقارير أن النسخة المخصصة لأجهزة الكمبيوتر من فيسبوك أصبحت غير متاحة لدى عدد من المستخدمين، حيث ظهرت لهم رسالة تفيد بأن الحساب "غير متاح مؤقتا بسبب مشكلة في الموقع".

وامتدت البلاغات إلى عدة دول، من بينها كندا والمملكة المتحدة والهند وتركيا، بينما أشار بعض المستخدمين إلى أن التطبيق على الهواتف الذكية يعمل بصورة طبيعية، في حين تستمر المشكلات على متصفحات الإنترنت عبر أجهزة الكمبيوتر.

ووفقا لبيانات Downdetector، فإن 62% من البلاغات تتعلق بالموقع الإلكتروني، و21% بالأجهزة المحمولة، و11% بالتطبيق.

صفحة فيسبوك على موقع Downdetector

عطل فني يضرب فيسبوك على الويب

أظهرت صفحة فيسبوك على موقع Downdetector، اليوم وجود عطل جزئي في موقع فيسبوك على الويب، ويعد هذا الانقطاع الثالث الذي تتعرض له المنصة خلال هذا الأسبوع، وذلك بعد أعطال سابقة تسببت في صعوبة تصفح فيسبوك وإنستجرام، ومشكلات في تسجيل الدخول، وعدم تحميل المحتوى بشكل كامل لدى بعض المستخدمين.

وتثير الأعطال المتكررة تساؤلات بشأن استقرار البنية التقنية لخدمات "ميتا"، خاصة مع اعتماد مئات الملايين من المستخدمين حول العالم على منصاتها في التواصل الشخصي وإدارة الأعمال وصناعة المحتوى.

ولم تصدر شركة "ميتا"، حتى وقت إعداد هذا التقرير، بيانا رسميا يوضح أسباب الأعطال المتكررة أو ما إذا كانت الوقائع الثلاث مرتبطة بمشكلة تقنية واحدة، مكتفية بالعمل على استعادة الخدمة تدريجيا.

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