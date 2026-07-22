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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إيران ستدفع ثمناً باهظاً جراء مقتل جنود أمريكيين

ترامب
ترامب
محمود محسن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنّ إيران ستدفع ثمنا باهظا جراء مقتل جنود أمريكيين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب سيشارك اليوم الأربعاء في مراسم عودة رفات ثلاثة جنود أمريكيين، سقطوا في الصراع مع إيران في الشرق الأوسط، وذلك في قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاوير الأمريكية.

قاعدة دوفر الجوية

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في تصريحات صحفية إن الرئيس ترامب سيحضر اليوم الأربعاء "مراسم نقل جثامين الحنود الأمريكيين في قاعدة دوفر الجوية".

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