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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: الأمريكيون ليسوا ضد الحرب لكنهم ضد ارتفاع أسعار الطاقة

ترامب
ترامب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرأي العام في الولايات المتحدة "ليس ضد الحرب، لكنه ضد ارتفاع أسعار الطاقة"، في تصريح يعكس إدراك الإدارة الأمريكية للتداعيات الاقتصادية التي ترافق أي تصعيد عسكري، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها المباشر على أسواق النفط العالمية.
ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه أسعار الخام تقلبات ملحوظة نتيجة المخاوف من تعطل الإمدادات عبر الممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز.

ويشير حديث ترامب إلى أن القلق الرئيسي لدى شريحة واسعة من الأمريكيين يتمثل في انعكاسات الصراعات على تكاليف المعيشة، إذ يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة أسعار الوقود والكهرباء والنقل والسلع الأساسية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على معدلات التضخم والإنفاق الأسري. وقد أصبحت أسعار الطاقة أحد أبرز الملفات التي تحظى باهتمام الناخب الأمريكي، نظراً لارتباطها بالحياة اليومية والأداء الاقتصادي للحكومة.
ويأتي تصريح الرئيس الأمريكي بعد سلسلة من المواقف المتشددة تجاه إيران، كان آخرها تحذيره من أن أي استهداف للسفن في مضيق هرمز سيقابل برد عسكري أمريكي يستهدف منشآت حيوية داخل إيران، في إطار تصعيد متواصل بين الجانبين أثار مخاوف واسعة من اتساع رقعة المواجهة العسكرية في المنطقة.
ويؤكد ربط ترامب بين الحرب وأسعار الطاقة محاولة لطمأنة الداخل الأمريكي بأن الإدارة تدرك حجم الضغوط الاقتصادية الناجمة عن استمرار التوترات، في وقت تواجه فيه الأسواق العالمية تحديات مرتبطة بأمن إمدادات النفط والغاز. كما يشير هذا الخطاب إلى أن كلفة الطاقة أصبحت عاملاً أساسياً في تشكيل المواقف الشعبية تجاه السياسات الخارجية والقرارات العسكرية.
وتحذر مؤسسات اقتصادية دولية من أن أي اضطراب طويل الأمد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية، قد يؤدي إلى ارتفاعات جديدة في أسعار الخام، بما ينعكس على الاقتصاد العالمي ويزيد من الضغوط التضخمية في العديد من الدول.
وتعكس تصريحات ترامب توازناً دقيقاً بين الحفاظ على نهج متشدد في السياسة الخارجية وبين مراعاة الهواجس الاقتصادية للناخب الأمريكي، خاصة مع استمرار التقلبات في أسواق الطاقة وارتفاع تكلفة المعيشة، وهو ما يجعل ملف أسعار الوقود والطاقة أحد أبرز العوامل المؤثرة في المزاج العام الأمريكي خلال المرحلة الحالية. 

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