نائب الرئيس الفلسطيني يرحب بقرار بلجيكا وهولندا حظر الاستيراد من المستوطنات الإسرائيلية

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رحب نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ بقرار بلجيكا وهولندا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، معتبرا إياه بأنه خطوة مهمة تنسجم مع القانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وقرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أكد عدم شرعية الاستيطان، وقرارات الشرعية الدولية.

ودعا الشيخ - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات مماثلة لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن سياساته التصعيدية وغير القانونية على أرض دولة فلسطين المحتلة.

وحث الشيخ على اتخاذ خطوات أكثر فاعلية لوقف إرهاب المستوطنين، الذي تجاوز كل الحدود مستهدفًا البشر والشجر وأملاك المواطنين الفلسطينيين.