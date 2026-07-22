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الحارس المكسيكي أوتشوا يعلن اعتزاله كرة القدم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الحارس المكسيكي أوتشوا يعلن اعتزاله كرة القدم

أوتشوا
أوتشوا
مجدي سلامة

أعلن الحارس المكسيكي جييرمو أوتشوا اعتزاله كرة القدم؛ ليسدل الستار على مسيرة حافلة امتدت لأكثر من عقدين.

وأكد الحارس (41 عاما) إقدامه على هذه الخطوة- عبر وسائل التواصل الاجتماعي- أمس الثلاثاء، عقب مشاركته في النسخة السادسة له في كأس العالم.

وحل أوتشوا بديلا في آخر 12 دقيقة من مباراة فازت فيها المكسيك 2-صفر على التشيك، واستمتع بتصفيق الجماهير في استاد أزتيكا، وهو الملعب الذي شهد بدايته الأولى مع الفريق الأول لنادي كلوب أمريكا عام 2004.

رسالة وداع 

وكتب أوتشوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "قدمت كل ما لدي، ولم أدخر حبة عرق واحدة في الملعب من أجل الأندية التي لعبت لها والمنتخب الوطني. واليوم أعلق قفازي".

وأضاف "أن تكون حارس مرمى يعني أن تدرك أنك قد تنتظر 90 دقيقة من أجل لحظة واحدة يتوقف عليها كل شيء، وعندما تأتي تلك اللحظة، لا يمكنك التردد".

ومَثَّل أوتشوا منتخب المكسيك لأول مرة في كأس العالم خلال بطولة ألمانيا 2006، وواصل الظهور في نسخ جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014 وروسيا 2018 وقطر 2022، والتي شهدت تصديه الشهير لركلة جزاء من البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وعلى مستوى الأندية، خاض أوتشوا مسيرة حافلة امتدت 22 عاما لعب خلالها في فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال.

الحارس المكسيكي أوتشوا كرة القدم

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