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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غييرمو أوتشوا يحظى بوداع مذهل من الجماهير المكسيكية

غييرمو أوتشوا
غييرمو أوتشوا
حسام الحارتي

حظي الحارس التاريخي للمنتخب المكسيكي غييرمو أوتشوا بوداع رائع من جماهير بلاده التي احتشدت في ملعب أستيكا في العاصمة مكسيكو سيتي

ووقف أوتشوا عقب خروج بلاده من كأس العالم 2026 بالخسارة على أرضها أمام إنجلترا (3-2) في إطار الدور ثمن النهائي من البطولة، وهو يبكي من التأثر في دائرة المنتصف وسط تشجيع ووداع مذهل من الجماهير المكسيكية التي حضرت المباراة.

وبحسب تقارير صحفية، فإن أوتشوا يستعد لإنهاء مسيرته الكروية عقب خروج المنتخب المكسيكي من ثمن نهائي كأس العالم FIFA 2026™.

وبمشاركته مع المنتخب المكسيكي في المونديال الحالي يكون أوتشوا خاض نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في مسيرته. 

وبات أوتشوا أكبر لاعب يشارك مع منتخب المكسيك في مباراة بكأس العالم بعمر 40 عاماً و346 يوماً، متجاوزاً رقم رافا ماركيز ضد البرازيل في عام 2018 (39 عاماً و139 يوماً).

كما أصبح الحارس المكسيكي سابع لاعب يبلغ من العمر 40 عاماً أو أكثر يشارك في كأس العالم هذا العام. يذكر أن 7 لاعبين فقط في الأربعينيات من عمرهم شاركوا في النسخ الـ22 الأولى من البطولة.

الحارس التاريخي للمنتخب المكسيكي المكسيكي المكسيكي غييرمو أوتشوا

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