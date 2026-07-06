انطلاق المرحلة الرابعة من البعثة المشتركة للتحقيق في العدوان الإسرائيلي على غزة

انطلقت فعاليات المرحلة الرابعة من البعثة المشتركة لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الإثنين، والتي تشمل أيضاً توثيق تعنت الاحتلال الإسرائيلي في الحد من تدفق المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

وتقوم البعثة، خلال هذه المرحلة، بزيارات تفقدية إلى منفذ رفح الحدودي لتوثيق تدفق المساعدات والجرحى والمرضى العائدين إلى القطاع، وكذا توثيق تدفق دفعات جديدة من الجرحى والمرضى نحو مصر لتلقي الرعاية الطبية الضرورية لحالاتهم الصحية الحرجة.

كما تشمل أنشطة البعثة زيارة المركز اللوجيستي للمساعدات، وعدد من مستشفيات شمال سيناء، بالإضافة إلى عدد آخر من المستشفيات في عدد من المحافظات غربي قناة السويس، بهدف تفقد المرضى والجرحى، وتوثيق إفادات جرحى العمليات العسكرية.

يضم فريق البعثة في المرحلة الرابعة كلًا من علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام يونس نائب رئيس المنظمة ومدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين، ويامن المدهون كبير باحثي مركز الميزان، ومحمد راضي المدير التنفيذي للمنظمة العربية، وإسلام أبو العينين مدير البرامج بالمنظمة، وأحمد رضا طلبة مدير الوحدة القانونية بالمنظمة.

كانت البعثة المشتركة قد بدأت أعمالها عبر الأراضي في فبراير، بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين، بموجب تصريح من السلطات المصرية، وزارت خلال المراحل الثلاث السابقة مناطق شمال سيناء المتاخمة لقطاع غزة، ووثقت منع تدفق المساعدات الإنسانية التي راوحت التوقف التام أو تقييد وصول بعض المساعدات المنقذة للحياة.

كما نفذت البعثة في المراحل السابقة 32 زيارة في 22 مستشفى تقع في 12 محافظة مصرية، تفقدت خلالها أحوال نحو 1700 مريض وجريح، ووثقت إفادات 147 حالة للجرحى.

وقد قدمت المنظمة 85 ملفاً بإفادات الجرحى والشهود إلى فريق المحققين المختص بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في أبريل، وسلمت للفريق 62 حالة أخرى في زيارتين متعاقبتين لمقر المحكمة في لاهاي في سبتمبر 2025.