غزة تشجع الفراعنة بكل فخر.. طفلة فلسطينية تدعم منتخب مصر في كأس العالم

أكدت الطفلة الفلسطينية نسرين سكيك أن الشعب الفلسطيني في غزة يساند المنتخب المصري خلال مشاركته في بطولة كأس العالم، مشيرة إلى أن أهالي غزة يتابعون مباريات المنتخب ويشجعونه بكل حماس.

وقالت نسرين، خلال تصريحات لها لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، إن رفع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، علم فلسطين في كأس العالم كان رسالة للعالم، معربة عن سعادتها بهذه الخطوة ومؤكدة أن الشعب الفلسطيني يقدر المواقف الداعمة له.

وتابعت أن العلاقة بين الشعبين المصري والفلسطيني قوية، قائلة إن أهالي غزة يحبون مصر وشعبها، ولديهم ثقة في مشاعر المحبة المتبادلة بين الشعبين، موضحة أنها تتابع مباريات المنتخب المصري برفقة عائلتها.

أجواء الاحتفال في شوارع القطاع عكست مشاعر السعادة

وأشارت الطفلة الفلسطينية إلى أن تأهل منتخب مصر إلى الدور التالي في كأس العالم تسبب في حالة من الفرحة بين أهالي غزة، لافتة إلى أن أجواء الاحتفال في شوارع القطاع عكست مشاعر السعادة والارتباط بالمنتخب المصري.