الطفلة الفلسطينية حبيبة جحا: زرت مصر مرتين.. وصلاح لاعبي المفضل في المنتخب

قالت الطفلة الفلسطينية حبيبة جحا عضو لجنة أطفال غزة التابعة لليونيسيف، إنها تحرص على متابعة مباريات المنتخب المصري رغم الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، موضحة أنها تذهب مع والدها إلى أحد المقاهي لمشاهدة المباريات بسبب انقطاع الكهرباء في المنزل، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من الأطفال يشاركونها تشجيع المنتخب المصري، وأن اللاعب المفضل لديها هو محمد صلاح.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنها بدأت رحلتها مع الغناء والتعلم الموسيقي من خلال الذهاب إلى أماكن متعددة، بينها خيمة تتلقى فيها دروساً على أيدي أساتذة لتعلم العزف.

وأكدت، أن هدفها كان تعلم العزف، وأن الغناء أصبح وسيلتها للتعبير عن مشاعر جميع أطفال غزة، موضحة، أن تجربتها تسير بصورة جيدة، معربة عن سعادتها بما حققته في هذا المجال.

وتابعت عضو لجنة أطفال غزة التابعة لليونيسيف أن الرسالة التي يسعى أطفال غزة إلى إيصالها للعالم تتمثل في أهمية التعليم والصحة، مشيرة إلى أن الأطفال يعيشون معاناة شديدة وأن حالتهم النفسية ليست جيدة، وهو ما يجعل تقديم الدعم لهم أمراً ضرورياً.

وواصلت، أن الأطفال حاولوا زرع الأمل رغم الظروف القاسية، فغنوا وعزفوا ورسموا من أجل نشر الأمل، كما أعربت عن حبها الكبير لمصر، مؤكدة أنها زارتها مرتين من قبل، وشاهدت الأهرامات وعدداً من الأماكن التراثية، وأنها أحبت مصر كثيراً.