تُعد الملوخية الناشفة من الأكلات المصرية الشهيرة التي تتميز بمذاقها الغني ورائحتها المميزة، وتعتبر من الوصفات السهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة. وعلى عكس الملوخية الخضراء، تتميز الملوخية الناشفة بقوام مختلف ونكهة قوية، خاصة عند إضافة الثوم والكزبرة والسمن في الطشة.

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

وفي السطور التالية نقدم لكِ طريقة عمل الملوخية الناشفة بخطوات سهلة للحصول على طعم شهي وقوام مضبوط، للشيف سلمي الحافظ.

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

المكونات:

2 كوب ملوخية ناشفة مطحونة.

4 أكواب شوربة دجاج أو لحمة.

5 فصوص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة سمن أو زبدة.

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

نصف ملعقة صغيرة كمون، اختياري.

ملح حسب الرغبة.

رشة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة سكر، اختياري.

طريقة التحضير

تحضير الملوخية

ضعي الشوربة في حلة على نار متوسطة حتى تصبح ساخنة، لكن لا تتركيها تغلي بقوة.

إضافة الملوخية

أضيفي الملوخية الناشفة تدريجيًا إلى الشوربة مع التقليب المستمر بالمضرب اليدوي حتى تذوب تمامًا ولا تتكتل.

ضبط القوام

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية



إذا كانت الملوخية سميكة جدًا، أضيفي قليلًا من الشوربة الساخنة تدريجيًا حتى تحصلي على القوام المناسب.

التتبيل

أضيفي الملح والفلفل الأسود ورشة الكمون إذا رغبتِ، ويمكن إضافة نصف ملعقة صغيرة من السكر لتقليل أي طعم مر بسيط.

عمل الطشة

في طاسة صغيرة، سخني السمن، ثم أضيفي الثوم والكزبرة الناشفة وقلبي حتى يصبح الثوم ذهبيًا وتظهر رائحته.

إضافة الطشة

اسكبي الطشة فوق الملوخية وقلبي بهدوء.

اللمسة الأخيرة

اتركي الملوخية على نار هادئة جدًا لمدة دقيقة أو دقيقتين فقط، ثم ارفعيها. لا تتركيها تغلي لفترة طويلة حتى لا يتغير قوامها وطعمها.

سر الملوخية الناشفة: استخدام شوربة غنية ومظبوطة الملح، وإضافة الملوخية تدريجيًا مع التقليب، مع عدم غليها بشدة. ويمكن تقديمها مع الأرز بالشعرية والدجاج أو اللحم.