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تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5271 جنيهًا للشراء بدون دمغة أو مصنعية.

شهد سعر الذهب اليوم الاربعاء هدوءًا نسبيًا عقب ارتفاع طفيف شهدته الأسعار في مصر مدعومًا بتعافي أسعار الذهب في البورصات العالمية.

وسجّل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في مصر، نحو 6150 جنيهًا للجرام اليوم، مقارنة مع 6130 جنيهًا عند ختام تعاملات أول أمس، ليرتفع بنحو 20 جنيهًا.

أمس الثلاثاء  ارتفع سعر الذهب في مصر على مستوى جميع الاعيرة الذهبية بنحو 10 جنيهات اضافية مساء التعاملات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 

ويُقدّم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الأربعاء 7-10-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4167 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5271 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجّل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6150 جنيهًا، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7029 جنيهًا للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 49.200 جنيه

لا تزال العوامل داعمة للذهب، إذ ارتفعت التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب للأسبوع الحادي عشر على التوالي، في أطول سلسلة من التدفقات الاستثمارية لصناديق الذهب منذ بداية العام.

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