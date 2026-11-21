أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية تسجيل نحو 2200 متظاهر في مختلف أنحاء البلاد، حتى الساعة الثانية ظهرًا، وفقًا للبيانات الأولية التي أعلنتها الوزارة.

ويأتي الإعلان في إطار متابعة السلطات الفرنسية للتحركات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد، وسط ترقب لتطور أعداد المشاركين خلال الساعات التالية، مع استمرار متابعة الأجهزة الأمنية لمجريات التظاهرات.

وأوضحت الوزارة أن الرقم يعكس حصيلة المشاركة المسجلة حتى منتصف اليوم، وليس العدد النهائي للمتظاهرين، في ظل استمرار التحركات الاحتجاجية المقررة في عدد من المدن الفرنسية.

وتأتي هذه التظاهرات ضمن موجة احتجاجات متواصلة تشهدها فرنسا، على خلفية مطالب اجتماعية ومعيشية، وسط انتشار أمني مكثف في مختلف أنحاء البلاد.