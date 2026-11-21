دخلت قطر دائرة الدول المرشحة لاستضافة بطولة كأس السوبر المصري، في ظل تحركات واتصالات يجريها اتحاد الكرة مع عدد من الدول الخليجية لتحديد مكان إقامة البطولة خلال الفترة المقبلة.

وكشفت مصادر أن هناك رغبة قطرية في استضافة منافسات السوبر المصري، بالتزامن مع وجود تواصل مع السعودية والإمارات لبحث إمكانية استضافة البطولة، دون تلقي اتحاد الكرة أي عروض رسمية من الدول الثلاث حتى الآن.

وأوضحت المصادر أنه لم يسافر أي وفد رسمي من اتحاد الكرة إلى قطر خلال الفترة الماضية، نافية ما تردد بشأن وجود تحركات ميدانية للتفاوض حول استضافة البطولة.

وأضافت أن شهر فبراير المقبل يُعد الموعد الأقرب لإقامة كأس السوبر المصري، حال الاستقرار على الدولة المستضيفة والانتهاء من الترتيبات الخاصة بتنظيم المنافسات.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة بشأن ملف الاستضافة، في ظل رغبة اتحاد الكرة في حسم مكان وموعد إقامة البطولة.