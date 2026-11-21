نظم جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الجيزة، ندوة توعوية بأكاديمية الفنون، وذلك استكمالًا لجهود تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجهاز والاتحاد العام.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لنشر الوعي لترشيد المياه.

وشهدت الندوة مشاركة ممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلى جانب قيادات وممثلي الجمعيات الأهلية بالمحافظة، وعدد من طلاب أكاديمية الفنون، في إطار توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في جهود التوعية بترشيد استهلاك المياه وحماية حقوق المستهلك.

وأكد الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أهمية التوسع في استخدام القطع الموفرة باعتبارها أحد الحلول العملية والفعالة لخفض معدلات استهلاك المياه، دون التأثير على كفاءة الاستخدام أو تلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح أن هذه القطع تسهم في الحد من الهدر وترشيد الاستهلاك داخل المنازل والمنشآت، فضلًا عن دورها في تعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية، مؤكدًا أهمية نشر الوعي المجتمعي بمزاياها وتشجيع المواطنين على الاستفادة منها.

وأضاف الدكتور محمد حسن، أن نشر الوعي بأحكام قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 يمثل محورًا أساسيًا في جهود الجهاز لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، والتوعية بالضوابط المنظمة لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، كما أكد أهمية تعزيز معرفة المواطنين بآليات تقديم الشكاوى وسبل الحصول على حقوقهم، بما يدعم حماية المستهلك ويرسخ مبادئ الشفافية وجودة الخدمة.

من جانبه، أوضح الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن مؤسسات العمل الأهلي شريك أساسي في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الجمعيات الأهلية، بما تمتلكه من انتشار جغرافي واسع وقواعد جماهيرية ممتدة في مختلف المحافظات، لديها القدرة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والمساهمة في تغيير أنماط السلوك الاستهلاكي.

وأكد الدكتور طلعت عبد القوي أهمية التوسع في تركيب القطع الموفرة للمياه بمقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى الجمهورية، لتكون نموذجًا عمليًا يُحتذى به في ترشيد الاستهلاك، بالتوازي مع تكثيف حملات التوعية الميدانية وطرق الأبواب لحث المواطنين على تركيب هذه القطع داخل منازلهم، والتعريف بدورها في خفض معدلات الاستهلاك والحفاظ على الموارد المائية.

في السياق ذاته، أعربت الدكتورة عبير عصام، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الجيزة، عن تقديرها للتعاون مع الجهاز التنظيمي والاتحاد العام في تنظيم هذه الندوة، مؤكدة أن الجمعيات الأهلية بالمحافظة تمتلك إمكانات كبيرة وشبكة واسعة من التواصل المجتمعي تؤهلها للمساهمة الفاعلة في نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه.

وأوضحت حرص الاتحاد على دعم المبادرات التي تستهدف رفع وعي المواطنين بالقضايا الخدمية والبيئية، وتفعيل دور الجمعيات في نقل الرسائل التوعوية إلى مختلف المناطق والفئات، مشيرة إلى أهمية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية للمشاركة في تنفيذ المبادرات الميدانية وتحويل رسائل التوعية إلى ممارسات إيجابية على أرض الواقع.

وخلال فعاليات الندوة، استعرض ممثلو الجهاز التنظيمي أبرز أحكام قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، موضحين اختصاصات الجهاز ودوره الرقابي والتنظيمي في متابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن التعريف بحقوق المستهلكين وواجباتهم وآليات تلقي الشكاوى والتعامل معها. كما تناولت المناقشات أهمية استخدام القطع الموفرة للمياه ودورها في خفض معدلات الاستهلاك، مع الحفاظ على كفاءة الاستخدام.

من جانبهم، استعرض مسئولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة جهود الشركة ومشروعاتها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب أنشطتها في مجال التوعية والمشاركة المجتمعية، والآليات التي تتبعها لتعزيز التواصل مع المواطنين ونشر الممارسات الإيجابية في التعامل مع المياه.

وفي إطار الاهتمام بتعزيز دور الشباب في القضايا المجتمعية والبيئية، أتاحت الندوة مساحة لمشاركة طلاب أكاديمية الفنون في فعالياتها، تأكيدًا على أهمية الاستفادة من طاقاتهم الإبداعية في دعم الرسائل التوعوية ونشر ثقافة الحفاظ على المياه، وتوسيع نطاق وصولها إلى مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في ترسيخ السلوكيات الإيجابية وتعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه الموارد المائية.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الفعاليات التوعوية التي ينفذها الجهاز بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في جهود الحفاظ على الموارد المائية، وتعزيز وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، بما يدعم توجهات الدولة نحو ترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستدامة المائية.