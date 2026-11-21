تجمع آلاف المتظاهرين في ساحة الجمهورية في باريس في إطار احتجاجات مستمرة للسبت السادس على التوالي، ضد غلاء المعيشة وزيادة الإنفاق العسكري والتسلح.

وخلال المظاهرات رفع بعض المتظاهرين العلم الفلسطيني خلال الفعالية الاحتجاجية، في لفتة متكررة من جانب المتظاهرين للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين ضد الإبادة الجماعية في غزة.

🔴 « J'ai deux passions ! » 🎶 Les manifestants chantent et dansent sur la place de la République, à Paris, dans le cadre d'un « Acte 6 » contre la vie chère, ce 21 novembre. Le cortège s'est élancé il y a 30 minutes. #France #21novembre #manif #greve #Protests #blocus https://t.co/85auKDm1FY — Simon Marseille (@S_Marseil) November 21, 2026



وحشدت النقابات العمالية وحركة السترات الصفراء وجماعات الشباب في جميع أنحاء فرنسا لستة أيام سبت متتالية، احتجاجاً على ارتفاع تكلفة المعيشة ومطالبة بأجور أعلى وسكن ميسور التكلفة وضرائب أكثر عدلاً.

كما دعت حركة السترات الصفراء، التي بدأت قبل ثماني سنوات بسبب ارتفاع أسعار الوقود، أنصارها إلى العودة إلى المظاهرات ومحطات تحصيل الرسوم، وحثت النقابات العمالية على تنظيم مظاهرات في مدينة مرسيليا الجنوبية.

فرنسا تُشدد الإجراءات الأمنية



كثفت شرطة باريس عمليات التفتيش في محطات القطارات ووسائل النقل العام قبل المظاهرات.

في ليون، حظرت السلطات الاحتجاجات في وسط المدينة من الظهر حتى الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى دعوات للتجمعات غير المصرح بها.

وقال وزير الداخلية لوران نونيز إنه سيتم نشر ما يقرب من 70 ألف ضابط شرطة ودركي في جميع أنحاء البلاد.

انخفضت نسبة المشاركة في الاحتجاجات منذ 17 أكتوبر، عندما أحصت الشرطة 565 ألف متظاهر في جميع أنحاء فرنسا، بينما قدر المنظمون العدد بـ 800 ألف.

وأفادت السلطات بوجود ما يزيد قليلاً عن 100 ألف مشارك في كل من يومي السبت السابقين، بينما قدر المنظمون العدد بنحو ضعف ذلك.

النقابات العمالية تدعو لإضراب في الأول من ديسمبر



حثت نقابات CFDT و CGT و Unsa موظفي القطاع الخاص على الانضمام إلى إضراب القطاع العام المقرر عقده في الأول من ديسمبر، متهمة أصحاب العمل بتأخير مفاوضات الأجور.

تطالب نقابات القطاع العام بزيادة المعدل الأساسي المستخدم لحساب رواتب موظفي الحكومة، ومع ذلك، استبعدت الحكومة رفع المعدل في عام 2027.