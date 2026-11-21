حذّر رئيس الاستخبارات الدفاعية البريطانية من أن تهوّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يشعل فتيل الحرب العالمية الثالثة، وذلك بعد سقوط صواريخ روسية بالقرب من جنود بريطانيين في بولندا.

وقال الفريق ماثيو جونز، رئيس الاستخبارات الدفاعية في المملكة المتحدة، إنه لا يعتقد أن روسيا تسعى بنشاط إلى الحرب مع الناتو، لكن سلوكها أصبح متهوراً.



ونُشرت تصريحاته يوم السبت بعد أن ضربت صواريخ روسية وطائرات مسيّرة بولندا بالقرب من المكان الذي تجري فيه مئات القوات البريطانية تدريبات، وجاء ذلك أيضاً عقب اتهامات بأن موسكو كانت وراء محاولة اغتيال مغني راب أميركي - أوكراني في الدنمارك.

خطر سوء التقدير

وأشار الجنرال جونز إلى نمط من العدوان الروسي، بما في ذلك هجوم سالزبوري عام 2018، والذي تم فيه استخدام عامل الأعصاب نوفيتشوك والذي أدى لاحقاً إلى وفاة دون ستورجيس.

وقال الضابط السابق في الجيش البريطاني في خطابه الذي ألقاه في ندوة الاستخبارات في كامبريدج مساء الجمعة: "ببعض الثقة أستطيع أن أقول إن روسيا لا تسعى بنشاط إلى الحرب مع الناتو".



وأضاف: "لكنّ أكبر مخاوفي هو خطر حدوث خطأ فادح في التقدير. بوتين يتعرض لضغوط، وهذا ما يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حزماً وعدوانية في سعيه لتحدينا".

وتابع: "هناك أمثلة كثيرة حديثة على السلوك الروسي المتهور، حيث لو كان الحادث مختلفاً قليلاً، لكانت النتائج خطيرة للغاية".

وقال إن الهجوم الذي شنته طائرة بدون طيار على مطار لايبزيج في ألمانيا كان "المثال الأكثر فظاعة في الآونة الأخيرة"، لكن خبراء الاستخبارات الدفاعية يتابعون عن كثب أيضاً سلسلة حوادث غرق السفن التجارية في مياه البحر الأسود التابعة لرومانيا العضو في حلف الناتو.



وفي المملكة المتحدة، سلط الضوء على الهجوم المتعمد المدعوم من روسيا على شركة أوكرانية في شرق لندن، و"محاولة إسقاط" طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني من طراز ريفيت جوينت فوق البحر الأسود، وحادثة سالزبوري التي "أودت بحياة شخص واحد ولكن كان من الممكن أن تكون أسوأ بكثير".

واستهدف هجوم نوفيتشوك الجاسوس السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا، لكن ذلك أدى إلى وفاة السيدة ستورجيس بعد أن لامست العامل العصبي الموجود في زجاجة عطر مهملة.



وقال الجنرال جونز: "أريد أن أوضح أن موقف المملكة المتحدة هو أننا لا نسعى إلى الصراع أو المواجهة مع روسيا. لكننا سندافع بقوة عن أمننا القومي وأمن حلفائنا عندما يتعرض للتهديد".

بريطانيا يجب أن تكون مستعدة للحرب بحلول 2030

وقال وزير الدفاع ويس ستريتينج إن المملكة المتحدة يجب أن تكون مستعدة للحرب بحلول عام 2030، مضيفا أن القدرة العسكرية الروسية المتنامية قد تبرر شن هجوم في غضون حوالي 1000 يوم.

ووصف ستريتينج عملية إعداد البلاد للصراع باعتبارها "أولوية حاسمة"، قائلاً: "في المقام الأول، يعني ذلك توسيع قدراتنا حتى يفكر خصومنا مرتين قبل مهاجمتنا. وإذا فشل ذلك، فيجب علينا ضمان أن تكون بريطانيا مستعدة للحرب".

وقال الجنرال جونز يوم الجمعة: "هذا ليس تنبؤاً بموعد تعرض بريطانيا وحلفائها لهجوم عسكري، لكن التهديدات تجعل مثل هذا النهج منطقياً للغاية".

محاولة اغتيال في الدنمارك

وجاء أحدث مؤشر على استعداد روسيا للتحرك داخل دول الناتو في الوقت الذي أعلنت فيه الدنمارك أنها أحبطت محاولة اغتيال مواطن أمريكي- أوكراني على الأراضي الدنماركية في مؤامرة يُزعم أنها مدبرة بواسطة جهاز المخابرات الروسي.

وقال وزير الخارجية إد ميليباند: "نحن نتضامن مع الدنمارك في مواجهة محاولة الاغتيال الشنيعة هذه على أراضي حليف الناتو. سنواصل العمل مع الدنمارك وحلفائها لردع وإحباط محاولات الدولة الروسية لتقويض أمننا الجماعي، بما في ذلك التهديدات التي تستهدف الناس".

صواريخ قرب قاعدة بريطانية في بولندا

وصباح يوم الجمعة، سقط صاروخان روسيان وطائرة مسيّرة مشتبه بها في بولندا، فيما وصفته وارسو بأنه على الأرجح استفزاز مُخطط له ليتزامن مع مناورات عسكرية تشارك فيها قوات من مختلف أنحاء أوروبا، بما في ذلك الجيش البريطاني، استعداداً لمهمة أمنية محتملة بعد الحرب في أوكرانيا.

وتم إرسال طائرات حربية تابعة لحلف الناتو بعد أن اخترقت صاروخان كروز من طراز Kh-101 وطائرة مسيّرة انتحارية تعمل بمحرك نفاث المجال الجوي البولندي.



وسقط صاروخ واحد في حقل وانفجر على بعد حوالي 47 ميلاً من المكان الذي كان يعمل فيه 300 جندي بريطاني مع ما يسمى "تحالف الراغبين".

وضربت ضربة ثانية رودنيك نا ساديم، على بعد 22 ميلاً فقط من القاعدة، بينما ضربت الضربة الثالثة منطقة في مولوديتش، على بعد حوالي 50 ميلاً.

وقد اتُهم بوتين بـ"الاستفزاز"، ويأتي هذا الحادث بعد يوم من دفاع الرئيس ترامب عنه بشأن حوادث سابقة.

وفي حديثه لإذاعة بي بي سي 4 يوم السبت، قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي إن السلطات لا تزال تجمع الأدلة، لكنها تعتقد أن طائرة مسيّرة واحدة وصاروخين بعيدي المدى من طراز Kh-101 أصابا بولندا.

ووصف الهجوم بأنه تصعيد في العدوان الروسي، وقال: "يبدو أن هذا تصعيد لأن هذه الصواريخ دخلت تلك المنطقة والمجال الجوي من قبل. في عام 2022 كان صاروخاً غير مسلح، ثم قبل بضعة أشهر أصبح صاروخاً مسلحاً، والآن صاروخان".



واعتبر سيكورسكي أنه "من غير المرجح للغاية" أن تكون صواريخ كروز قد "انحرفت عن مسارها" بسبب الحرب الإلكترونية الأوكرانية نظراً لأن الصواريخ موجهة بشكل مستقل.

وعقب الضربات الصاروخية، وصف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الحادث بأنه "عمل متعمد" و"استفزاز" من جانب روسيا، تم توقيته عمداً ليتزامن مع وجود قوات من اللواء السابع التابع للجيش البريطاني في المنطقة.



وأضاف وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش يوم الجمعة: "نحن نتعامل مع استفزاز آخر من روسيا. في رأيي، التوقيت ليس مصادفة. يجري تحالف الراغبين اليوم تدريبات.

وتقع حوالي اثنتي عشرة دولة بالقرب من المناطق التي كانت تعمل فيها قواتنا الجوية"، وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الحادث "غير مقبول على الإطلاق".