حذرت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف من إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل اسم الهيئة أو صفتها، أو تتحدث باسمها دون وجه حق، مؤكدة أنه لا توجد أي صفحة رسمية تعبّر عن الهيئة أو تمثلها سوى صفحتها الرسمية المعلنة.

جاء ذلك في منشور رسمي للهيئة نشره الدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكدت الهيئة أنها تُخلي مسئوليتها عما يصدر عن أي صفحات أو جهات أخرى تنتحل اسمها أو تتحدث باسمها، محذرة من استغلال صفتها المؤسسية أو العلمية في نشر معلومات أو مواقف لا تصدر عنها.

وطالبت الهيئة الجميع بضرورة تحري الدقة والتثبت من مصادر ما يُنشر، وعدم الانسياق وراء المنشورات الصادرة عن الصفحات التي تنتحل اسمها أو تدعي تمثيلها، حتى لا يقع المتابعون فريسة لمعلومات غير موثوقة تُنسب إليها دون سند رسمي.

وذكّرت الهيئة كل من يستغل اسمها أو ينتحل صفتها بضرورة تقوى الله تعالى، وإدراك أن الأسماء والمكانات العلمية والمؤسسية أمانات يجب الحفاظ عليها، ولا يجوز الاعتداء عليها أو استغلالها.

البرنامج التثقيفي لمعلمي العلوم الشرعية

وانطلقت، صباح اليوم ، فعاليات البرنامج التثقيفي لمعلمي العلوم الشرعية بالمعاهد الأزهرية الخاصة، الذي يعقده مركز الإمام الأشعري بالأزهر بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بهدف تعزيز الهوية الأزهرية، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وتنمية الوعي الفكري والعقدي لدى المعلمين.