حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بجميع مساجد الجمهورية بعنوان «التسامح.. ركيزة بناء وصمام أمان»، وذلك ضمن الإصدار الثاني والثمانين من سلسلة «زاد الأئمة والخطباء»، التي تستهدف إبراز القيم الأخلاقية التي تسهم في بناء مجتمع متماسك ومستقر.

وقالت وزارة الأوقاف إن التسامح يمثل إحدى أبرز العلامات الدالة على عافية المجتمعات وقوتها، إذ تظهر قيمته في قدرة أفراد المجتمع على استيعاب الاختلاف واحتواء الخلاف، والحفاظ على روابط المودة والتعاون فيما بينهم، مؤكدة أن تماسك المجتمع لا يعني تطابق الآراء أو اتفاق الطبائع أو خلو حياة أفراده من الأخطاء، وإنما يتمثل في قدرتهم على الاختلاف دون تباغض، والعتاب دون قطيعة، مع الحفاظ على قدر الإنسان وكرامته حتى إن اختلفوا معه في الرأي أو أساء إليهم في موقف.

وأوضحت الوزارة أن كثيرًا من صور التصدع الاجتماعي في المجتمعات المعاصرة لا تبدأ بسبب خلافات جوهرية أو تعارض المصالح، بل قد تنشأ عن كلمة لم يُحسن صاحبها اختيارها، أو موقف أُسيء فهمه، أو هفوة لم تجد من يتجاوز عنها، ثم تتسع دائرة الخصومة نتيجة سوء الظن وتناقل الكلام والتمسك بالرأي والرغبة في الانتصار للنفس، حتى تتحول الخلافات البسيطة إلى عداوات ممتدة، وتصبح القطيعة والتنافر سمة للعلاقات بين الأفراد والجماعات.

وأضافت أن الشريعة الإسلامية قدمت منظومة أخلاقية متكاملة لمواجهة هذه الآفات من جذورها، وإعادة العلاقات الإنسانية إلى أصولها القائمة على الرحمة والعدل والإحسان، وجعلت السماحة والعفو والصفح والحلم والرفق من الأخلاق الأساسية التي لا تستقيم حياة الناس من دونها.

التسامح الذي يدعو اليه الإسلام

وأكدت وزارة الأوقاف أن التسامح الذي يدعو إليه الإسلام يمثل أساسًا لاستقرار الأسرة، ومن ثم استقرار المجتمع بأكمله، فهو قوة نفسية وأخلاقية تدفع الإنسان إلى ضبط انفعالاته، والإنصاف مع مخالفيه، والتجاوز عن أخطاء الآخرين متى كان ذلك سبيلًا للإصلاح، مع التمسك بالعدل وعدم الوقوع في الظلم بسبب الخصومة.

وأشارت الوزارة إلى أن التسامح ينقل الإنسان من الانشغال بالذات والرغبة في الانتصار للنفس إلى رحابة الإحسان ومراعاة مصالح الجماعة، بما يعزز المحبة ويجمع القلوب ويرسخ ثقافة العفو وقبول الاختلاف، ويسهم في إقامة مجتمع متماسك تسوده المودة والتعاون والاستقرار.

ويستهدف موضوع الخطبة إبراز قيمة التسامح باعتبارها ركيزة أساسية في بناء المجتمعات المتماسكة والمستقرة والآمنة، وبيان أثرها في نشر المحبة وجمع القلوب وترسيخ ثقافة العفو وقبول الاختلاف.