كشفت صحيفة «Fotospor» التركية ، عن تحرك مفاجئ من النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لإقناع زميله الهولندي فيرجيل فان دايك بالانتقال إلى صفوف طرابزون سبور التركي خلال الفترة المقبلة.

محمد صلاح يحاول إقناع فان دايك بالانتقال إلى طرابزون سبور

وذكرت الصحيفة أن محمد صلاح تواصل مع فان دايك، في محاولة لإقناعه بخوض تجربة جديدة في الدوري التركي، والانضمام إلى طرابزون سبور، مطالبًا إياه بعدم التفكير في الانتقال إلى أحد أندية إسطنبول أو خوض تجربة في الدوري السعودي.

وبحسب ما نقلته الصحيفة التركية، قال صلاح لفان دايك: «لا تفكر في إسطنبول أو السعودية، تعال إلى طرابزون. كان هذا من أفضل القرارات التي اتخذتها في حياتي. السلام والسعادة هنا».

وأشارت التقارير إلى أن صلاح يحاول نقل تجربته الإيجابية في طرابزون إلى زميله السابق، من أجل تشجيعه على خوض التجربة نفسها، في ظل الحديث عن مستقبل فان دايك وإمكانية رحيله عن ليفربول.