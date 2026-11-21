يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق الجونة يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.

ويعاني الزمالك من غياب 6 لاعبين خلال مواجهة الجونة لأسباب متنوعة ما بين الإصابات والاستبعاد لأسباب فنية.

ويغيب محمد إبراهيم عن قائمة الزمالك أمام الجونة، بسبب معاناته من جزع فى الركبة ويغيب محمد السيد بعد تعرضه لشرخ فى وجه القدم.

ويبتعد مصطفى الزناري عن المشاركة بسبب الإصابة العضلية.

كما يغيب الثلاثي سيف فاروق جعفر وعمرو ناصر والتونسي أحمد الجفالي عن مواجهة الجونة لأسباب فنية.