أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي لمواجهة فولهام، في المباراة المقرر إقامتها اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: مارك جيهي، روبن دياز، عبد القادر خوسانوف، نيكو أوريلي.

خط الوسط: أيوب بوعدي، إليوت أندرسن، إليمان ندياي.

خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو.

ويدخل مانشستر سيتي المواجهة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد فولهام في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.