لا تزال سياسات التقشف تهيمن على نقاشات ميزانية الاتحاد الأوروبي، حيث قدّم رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، اليوم السبت، مقترحاً للميزانية متعددة السنوات للفترة 2028 - 2034، بقيمة إجمالية قدرها 1.582 تريليون يورو، أي بانخفاض قدره 10.2% عن المقترح الأصلي للمفوضية.

ويُعدّ هذا المبلغ أقل حتى من المقترح الأيرلندي الذي لم يُقرّ، ويسعى كوستا من خلال هذا النهج إلى تضييق الفجوة بين الدول الأعضاء التي تتبنى سياسات التقشف، وهي ألمانيا وهولندا والنمسا وفنلندا والسويد، والدول الست عشرة التي تعتزم زيادة الإنفاق واللجوء إلى الاقتراض، بما فيها إسبانيا واليونان والبرتغال وإيطاليا، والتي ستجتمع في بروكسل يومي 26 و27 نوفمبر لمناقشة المالية العامة الأوروبية.

تحذيرات: التخفيضات "تقوض" أوروبا

وحذرت إسبانيا، إلى جانب دول الجنوب والشرق، من أن تخفيضات الميزانية "تقوض" أوروبا، وتضعف قدرتها على مواجهة تحدياتها الاجتماعية والاقتصادية.

وقال كوستا: "هذه ميزانية واقعية تستجيب لأولوياتنا الجديدة دون التخلي عن سياساتنا الراسخة. إنها ميزانية تحافظ على المساهمات الوطنية ضمن حدود معقولة، وتتضمن مزيجاً متوازناً من الموارد الذاتية الجديدة. ويقل اقتراحي بنسبة 10% عن اقتراح المفوضية الأصلي، ما يمثل خفضاً قدره 204 مليارات يورو بالأسعار الحالية، وذلك للحفاظ على المساهمات الوطنية عند مستوى معقول".

صدع بين المقتصدين وداعمي التماسك

ويهدف كوستا إلى رأب الصدع الواضح بين الدول المقتصدة والدول الداعمة للتماسك، وعجزها عن إيجاد أرضية مشتركة.

وقد تسبب هذا الانقسام بالفعل في فشل المفاوضات بشأن الميزانية متعددة السنوات المقبلة، التي تغطي الفترة 2028 - 2034، فبعد أكثر من 11 ساعة من الاجتماعات في القمة الأوروبية في أكتوبر، استسلم قادة الدول الأعضاء الـ27 وطلبوا من كوستا تقديم مقترح جديد بشأن الحسابات العامة الأوروبية للتفاوض بشأنه.

ولم تكن الحسابات العامة التي أعدتها أيرلندا، بصفتها الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، مُرضية لأحد، فقد قدمت أيرلندا إطاراً للتفاوض على ميزانية متعددة السنوات بقيمة 1.6 تريليون يورو، وهو ما يمثل خفضاً بنسبة 8%، وهو ما لا يكفي لمن يدعون إلى التقشف، ويُعدّ إهانةً لمن يدعمون التماسك.

ومنذ بداية الاجتماع، كان من الواضح استحالة التوصل إلى توافق في المواقف بشأن الحسابات العامة الأوروبية المستقبلية.

ومع ذلك، فقد صمم رئيس المجلس الأوروبي ميزانية أوروبية تميل أكثر نحو مطالب الدول التي تفضل التقشف، والتي تدعو إلى زيادة أولويات الإنفاق في الدفاع والابتكار والقدرة التنافسية، وإلى تخفيضات في تمويل السياسة الزراعية المشتركة وصناديق التماسك.

أولويات جديدة: الدفاع والتنافسية

وأكد رئيس المجلس الأوروبي قائلاً: "لقد زدنا التمويل المخصص للتنافسية بنسبة 120%، وزدنا التمويل المخصص للدفاع بنسبة 232%، وضاعفنا الأموال المخصصة للدول الأعضاء للهجرة وحماية الحدود، وزدنا التمويل المخصص لتعزيز مكانة أوروبا على الساحة العالمية بنسبة 23%".