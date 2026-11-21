تحدث الفنان حسن الرداد عن واحدة من أصعب المحطات الإنسانية في حياته، كاشفًا تفاصيل وفاة والده بعد أيام قليلة من رحيل شقيقه فادي، ثم وفاة والدته بعد سنوات، مؤكدًا أن خسارة والديه تركت بداخله جروحًا لا يمكن تعويضها.

وقال حسن الرداد، خلال بودكاست «منا وفينا»، مع الإعلامية هبة حيدري عبر قناة ومنصة المشهد، إن والده توفي بعد أيام قليلة من وفاة شقيقه فادي، وكان يبلغ من العمر 49 عامًا، موضحًا أنه لم يستطع تحمل صدمة فقدان نجله، إذ لم يحتمل قلبه قسوة الفاجعة.

حسن الرداد

وأضاف حسن الرداد أن والده كان شخصية معروفة ويتمتع بشعبية كبيرة بين الناس البسطاء والمحتاجين، وكان مشهورًا بالرجولة والشهامة واحترام الكلمة، مشيرًا إلى أنه كان يمثل بالنسبة له السند والأمان في الحياة.

وأوضح حسن الرداد أن والده كان يتعامل معه بحزم شديد بدافع الحب والخوف عليه، مؤكدًا أن تربيته وحرصه الدائم عليه كانا من أهم الأسباب التي ساعدته على تحقيق النجاح الذي وصل إليه.

وأشار حسن الرداد إلى أن فقدان الأب شعور قاسٍ للغاية، قائلًا إن الإنسان عندما يفقد والده يشعر وكأن ظهره قد انكسر، وأن مصدر الأمان الذي كان يستند إليه قد اختفى من حياته.

وتطرق حسن الرداد إلى وفاة والدته بعد سنوات، مؤكدًا أنها كانت من أقسى الصدمات التي تعرض لها، مشيرًا إلى أن الأم تمثل الحياة بالنسبة لأبنائها، فهي التي تمنحهم القوة وتدفعهم إلى تجاوز الإحباط والصعوبات، وتساعدهم على النهوض كلما تعثروا.

وأضاف حسن الرداد أن رحيل الأم يترك حالة من الارتباك الشديد داخل الإنسان، موضحًا: «لما الأم بتمشي بتحس إن السوفت وير بتاعك اتلخبط، ومش فاهم حاجة ومش عايز أي حاجة من الدنيا».

وأكد حسن الرداد أن تجارب الفقد المتتالية غيرت نظرته إلى الحياة، وجعلته يدرك أن الأموال والعمل والأمور المادية لا تمثل شيئًا مقارنة بقيمة الأشخاص الذين نحبهم ونخشى خسارتهم.

وكشف حسن الرداد أن أبناءه فادي وفادية، إلى جانب شقيقته نيبال التي يشعر بأنها بمثابة ابنته، كان لهم دور كبير في مساعدته على تجاوز أزماته النفسية والعودة إلى حياته وعمله من جديد، مشيرًا إلى أن شقيقته حرصت على الاهتمام به ومساندته خلال تلك الفترة الصعبة.

واختتم حسن الرداد حديثه بالتأكيد على أن الاستمرار في الحياة بعد فقدان الأشخاص الأقرب إلى القلب يحتاج إلى مجهود نفسي كبير، لكنه يظل أمرًا ضروريًا حتى يتمكن الإنسان من مواصلة حياته وعمله رغم ما يحمله بداخله من ألم.