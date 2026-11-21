أعرب نيافة الأنبا بنيامين، مطران المنوفية، عن تقديره لمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه الكنيسة والأقباط، واسهاماته في ترسيخ قيم السلام والمحبة والوحدة الوطنية بين المصريين، معربًا عن أمنيته أن يستمر الرئيس في قيادة البلاد مدى الحياة.

جاء ذلك خلال عظة قداس تدشين كنيسة القديس يوسف البار بقرية فيشا الصغرى، مركز الباجور بمحافظة المنوفية، حيث أشاد نيافته باهتمام الرئيس السيسي بافتتاح الكنائس في مختلف أنحاء الجمهورية، وحرصه على وجودها في المدن والقرى، بما يعكس ترسيخ قيم المواطنة والتعايش بين أبناء الوطن.

وأشار مطران المنوفية إلى مواقف الرئيس الداعمة للمحبة والسلام بين المصريين، مستشهدًا بتصريحاته خلال إحدى المناسبات الرمضانية، التي أكد فيها أن من يشعر بالضيق من رؤية كنيسة عليه أن يراجع إيمانه، وكذلك من يشعر بالضيق من رؤية مسجد.

شركاء في بناء المجتمع

وأكد الأنبا بنيامين أن المسلمين والمسيحيين شركاء في بناء المجتمع، وتجمعهم روابط المحبة والتعاون، إلى جانب العديد من القضايا المشتركة، من بينها تربية النشء، ومناقشة قضايا الشباب، والتوعية بالموضوعات الصحية والدينية والاجتماعية.

وتطرق نيافته إلى دور لقاءات «بيت العائلة» التي تجمع ممثلي مختلف أطياف المجتمع، وتُعقد بمحافظة المنوفية يوم الأحد الأخير من كل شهر، بهدف تعزيز الحوار والتواصل والتعاون بين أبناء الوطن.

كما أشاد مطران المنوفية بقوة الجيش المصري ومكانته، مؤكدًا أهمية الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، ومثمنًا حرص الرئيس السيسي على مشاركة الأقباط مناسباتهم وأعيادهم، ومواقفه تجاه الكنيسة المصرية.

واختتم الأنبا بنيامين حديثه بالتعبير عن محبته وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: «أتمنى أن يظل مدى الحياة»، مشيدًا بما يراه من مواقف داعمة للسلام والمحبة والوحدة الوطنية.