نشرت الجريدة الرسمية ، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 179 لسنة 2026 بتاريخ 6/10/2026 ، الخاص بنزع ملكية كامل مسطح العقار الذى تشغله مدرسة الكنيسة الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (۲۱٠٥٤٩١)، والكائن فى حوض الطويل - نمرة (٧) - قسم أول – ناحية الكنيسة - محافظة الجيزة، بمساحة مقدارها (٥۷۹٫۳۲م2) ، وذلك طبقًا لكشوف العرض.



حيث نص قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 179 لسنة 2026 بتاريخ 6/10/2026 على أنه بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة ۱۹۸۸ بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 180 لسنة ۲۰۲٤ ، بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الكنيسة الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (٢١٠٥٤۹۱)، بمحافظة الجيزة، من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (۸) بتاريخ 22/2/2024 ؛ وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية كامل مسطح العقار الذى تشغله مدرسة الكنيسة الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (٢١٠٥٤٩١)، بمحافظة الجيزة؛ وتحقيقًا للصالح العام ؛ تقــــــرر :

(المادة الأولى) تنزع ملكية كامل مسطح العقار الذى تشغله مدرسة الكنيسة الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (۲۱٠٥٤٩١)، والكائن فى حوض الطويل - نمرة (٧) - قسم أول – ناحية الكنيسة - محافظة الجيزة، بمساحة مقدارها (٥۷۹٫۳۲م2) ، وذلك طبقًا لكشوف العرض.

(المادة الثانية) تودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص، والتابع له العقار.

(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، وعلي جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه .