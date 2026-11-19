كشف الإعلامي أمير هشام، نقلًا عن محمد مراد منسق منتخب مصر، حقيقة تصريحات حسام حسن المدير الفني للفراعنة بشأن الحارس محمد الشناوي، وكواليس أزمة مشاركته في مباراة إيران.

وكتب أمير هشام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تصريحات محمد مراد منسق المنتخب، التي قال فيها: «حسام حسن لم يقصد التقليل من محمد الشناوي في تصريحاته، بل أشاد به لمدة دقيقة و4 ثوانٍ، وأكد أنه لاعب كبير وقائد وله دور مهم مع المنتخب، لكنه كان يتحدث عن فترة عودته من الإصابة، ولم يوفق في التعبير عن وجهة نظره».

وأضاف: «محمد الشناوي طلب المشاركة في مباراة إيران، والجهاز الفني ناقش إمكانية الدفع به بدلًا من مصطفى شوبير، الذي كان الحارس الأساسي وقتها، وشوبير رحب بمشاركة الشناوي دون أي اعتراض».

واختتم: «مراقب البطولة أبلغنا بأن استبدال مصطفى شوبير خلال المباراة سيؤدي إلى خروجه نهائيًا من القائمة، وفقًا للوائح تقليص عدد اللاعبين، وهو ما كان سيبعده عن المشاركة لمدة تتراوح بين 4 و5 أيام، ولذلك جاءت قرارات الجهاز الفني وفقًا للوائح البطولة».

وأثارت تصريحات حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بشأن محمد الشناوي، حارس مرمى الفراعنة، حالة من الجدل بعدما فُسرت بعض تصريحاته على أنها تقليل من دور الحارس ومكانته داخل المنتخب، وهو ما فتح الباب أمام الحديث عن وجود أزمة بين الطرفين