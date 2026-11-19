عثر أهالي مركز الصف بمحافظة الجيزة على جثة شاب يُدعى أحمد.ت.م، ملقاة على جسر داود، في ظروف غامضة، وسط حالة من الصدمة بين الأهالي، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد أسباب الوفاة.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على جثة شاب بمنطقة جسر داود بدائرة مركز شرطة الصف، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص، تبين أن الجثة لشاب يُدعى أحمد.ت.م، وتم فرض كردون أمني بمحيط مكان العثور عليها، فيما يجري فحص ملابسات الواقعة للوقوف على أسباب الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الحادث.

وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية المتورطين حال ثبوت وجود شبهة جنائية.