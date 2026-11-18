لم يكن المهندس زكريا حرحش يتخيل أن خروجه إلى مجمع الملاعب الذي يمتلكه ويديره بمنطقة الوراق سيكون آخر مشاويره، وأن المكان الذي اعتاد التردد عليه لمتابعة أعماله ومشروعاته سيتحول إلى مسرح لواقعة اعتداء تنتهي بمقتله، بعد 6 أيام قضاها داخل المستشفى يصارع الموت.

يعمل زكريا مهندسًا بشركة كهرباء جنوب القاهرة، بقطاع شبكات أكتوبر، لم تقتصر حياته على عمله الوظيفي، لكنه كان صاحب عدد من المشروعات الخاصة بمنطقة الوراق، من بينها سايبر ومجمع ملاعب «مزايا»، الذي ارتبط اسمه به باعتباره أحد أنشطته التجارية.

من مقر العمل إلى مشروعاته الخاصة

كان المجني عليه يجمع بين عمله الهندسي في قطاع الكهرباء وإدارة مشروعاته الخاصة، إذ امتلك سايبر ومجمع ملاعب مزايا بالوراق، وكان يتردد على ملعب كرة يديره بالمنطقة.

لكن خلافات سابقة بينه وبين عدد من الأشخاص وضعت نهاية مأساوية لحياته، بعدما تطورت تلك الخلافات إلى اعتداء جسدي عنيف، لم ينجح المجني عليه في التعافي من آثاره.

الاعتداء داخل الملعب ونهاية مأساوية

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه كان متواجدًا داخل الملعب الذي يديره بمنطقة الوراق، برفقة شقيقه، عندما استغل المتهمون وجوده واعتدوا عليه، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة الخطورة.

وجرى نقل المهندس إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته، وظل يتلقى العلاج على مدار 6 أيام، وسط محاولات طبية لإنقاذه، إلا أن حالته الصحية تدهورت حتى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

ضبط المتهمين والتحقيق في الجريمة

وعقب وقوع الاعتداء، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتمكنت من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، فيما باشرت النيابة المختصة بالجيزة التحقيق في الجريمة، للوقوف على تفاصيل الخلاف الذي سبق الاعتداء، وتحديد دور كل متهم في الواقعة.